Las lluvias regresan a Galicia este domingo y dejarán acumulados de 40 litros por metro cuadrado en zonas de A Coruña

Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han regresado a Galicia este domingo e irán ganando en intensidad hacia la noche, lo que activará avisos amarillos por acumulaciones superiores a 40 litros por metro cuadrado (l/m2), principalmente en las comarcas de Eume y Betanzos. Al mismo tiempo, el temporal costero también pondrá en alerta a la mitad norte.

Este es el pronóstico de Meteogalicia para este domingo, que transcurrirá entre las altas y bajas presiones y con vientos húmedos del suroeste, que dejarán un cielo muy nublado con lluvias débiles. Las precipitaciones serán más insistentes en el oeste y aumentrán en intensidad según avance el día.

La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) extiende el aviso al oeste y suroeste de la misma provincia y al interior de Pontevedra. Por su parte, ha alertado de que la precipitación acumulada en 12 horas puede alcanzar los 60 milímetros.

Asimismo, las alertas amarillas marcadas por el servicio autonómico abarcan otras fenómenos metereológicos y zonas del territorio. En A Mariña, habrá ráfagas superiores a los 80 km/h en las zonas altas de la comarca desde las 06.00 horas.

Además, la mitad norte de Galicia estará vivirá el temporal costero. El noroeste de A Coruña y en A Mariña están en riesgo amarillo desde las 09.00 horas por viento del suroeste, con intervalos de fuerza 7. Más tarde, desde las 18.00 horas, en el noroeste de A Coruña y Costa da Morte habrá ondas de cuatro metros.