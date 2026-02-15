Las temperaturas subirán este lunes aunque seguirán activos avisos por viento en la zona mediterránea

Palmeras bajo los efectos del viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas subirán este lunes en gran parte del país, aunque seguirán activos avisos amarillos asociados a la borrasca Oriana por viento que afectarán a Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, además de Melilla, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tarragona será la única provincia que mantendrá activo el aviso naranja por viento con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

También se mantiene el aviso amarillo por fuerte viento y oleaje en todo el litoral noroeste de la Península y en zonas del interior, donde se podrán alcanzar rachas de viendo de hasta 70 kilómetros por hora.

La Aemet prevé también para mañana rachas de viento muy fuertes en amplias zonas del tercio oriental peninsular y precipitaciones que podrían ser persistentes en el Cantábrico oriental, Galicia y en la cara norte del Pirineo debido a la llegada de un frente estacionario que dejará cielos nubosos en el resto de la vertiente atlántica, con posibilidad de alguna lluvia ocasional en la meseta Norte o en entornos de montaña del centro y sur.

Por su parte, se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el sur peninsular y en las regiones mediterráneas, incluida Baleares, y despejados en Canarias. Respecto a la nieve, se esperan nevadas en Pirineos en cotas por encima de los 1.800 y 2.000 metros que bajarán a 1.500 metros al final.

En Galicia y montañas de la vertiente atlántica, también posibles la meseta Sur, se esperan bancos de niebla con brumas frontales. En Canarias se espera calima con probables concentraciones significativas, en especial al sur de las islas.

Respecto a las temperaturas, se espera un aumento de máximas en la mayor parte del país, que podrán alcanzar los 26ºC en Castellón, 23ºC en Valencia y hasta 22 en Alicante. Sin embargo, bajarán en el Cantábrico oriental y se mantendrán en el valle del Guadalquivir.

Las mínimas también aumentarán de manera generalizada, especialmente en zonas de interior de la mitad norte peninsular y localmente en la meseta Sur. Por otra parte, se esperan heladas débiles únicamente en cotas altas del Pirineo.

Soplará viento de componente oeste en la Península y Baleares. Será moderado en la mitad norte, tercio oriental y Baleares y flojo en el resto, aunque con intervalos más intensos por la tarde. Alcanzará intensidad fuerte en el Cantábrico, tendiendo a amainar, e intervalos de fuerte en áreas mediterráneas. También se darán rachas muy fuertes en gran parte del tercio oriental peninsular, pudiendo afectar a zonas de Alborán, Baleares, área cantábrica y zonas altas del centro. En Canarias se espera alisio moderado rolando a este y sureste en general flojo.