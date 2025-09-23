Los locales de hostelería de Lugo podrán colocar los calderos del pulpo en la calle durante San Froilán

Archivo - Un 'pulpeiro' corta pulpo en un puesto de la Praza de Campo Castelo, en el Domingo das Mozas, uno de los días grandes de las Fiestas de San Froilán, a 10 de octubre de 2021, en Lugo, Galicia (España). Este 10 de octubre se celebra el Domingo das - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

El Gobierno local permitirá nuevamente a los establecimientos de hostelería de la ciudad instalar calderos en la vía pública para la venta de pulpo con motivo de las fiestas del San Froilán. La autorización se extenderá del 3 al 12 de octubre, fechas en las que Lugo celebra su festividad más emblemática.

Así lo ha anunciado este martes el teniente alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, quien ha destacado que esta iniciativa "tiene muy buena acogida cada año entre los profesionales de la hostelería" y ha recordado que quienes se sumen a la propuesta deberán cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, garantizar siempre el tránsito peatonal en la zona, respetar los accesos a viviendas, garajes y locales comerciales, y asegurar la seguridad de los viandantes.

Asimismo, los calderos deberán instalarse de manera que no interfieran en la circulación de vehículos y tendrán que estar debidamente protegidos para evitar cualquier contacto directo del público con los mismos. En caso de incumplimiento de la normativa, advirtió Arroxo, podrá ordenarse la retirada total o parcial de los elementos que no se adapten a las condiciones fijadas o que supongan algún tipo de peligro.