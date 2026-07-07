Localizado un hombre sin vida debajo de su vehículo en Mondoñedo (Lugo)

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LUGO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre fue localizado este lunes sin vida bajo su vehículo en una finca particular de Montoñedo (Lugo).

Al hilo de las 23.00 horas de este lunes, el 112 Galicia recibía la llamada de un particular que indicaba que echaban en falta a su cuñado.

Según relató, salieron en su búsqueda por una finca donde tenían ganado, en Santa María Mayor (Mondoñedo), y allí, en una zona de difícil acceso, encontraron al hombre fallecido debajo del vehículo.

Hasta el lugar acudieron nada más ser informados el personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Barreiros. Igualmente, fueron avisados los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.