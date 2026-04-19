Localizan a un octogenario con síntomas de hipotermia tras pasar la noche desaparecido en Vila de Cruces

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un octogenario, vecino de Vila de Cruces (Pontevedra), ha sido localizado con síntomas de hipotermia tras pasar la noche desaparecido.

Según la información del 112 Galicia, el hombre fue localizado este domingo por un voluntario de Protección Civil cerca de su vivienda, en la parroquia de Camanzo.

El aviso a la central de emergencias sobre la desaparición del hombre la dio la familia tras verlo por última vez en la tarde del domingo y no conseguir localizarlo.

En este sentido, informaron a los agentes de la Guardia Civil, que empezaron un operativo de búsqueda hasta la madrugada con la colaboración de Protección Civil.

Con todo, fue pasadas de las 09.00 horas de este domingo cuando un voluntario encontró al hombre, que presentaba síntomas de hipotermia y fue trasladado al Hospital Clínico de Santiago.