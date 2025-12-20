Localizan un vertido de gasóleo en el río Asma, en Chantada (Lugo), y tratan de dar con su origen

Panorámica de Chantada (Lugo), por donde discurre el río Asma. - AYUNTAMIENTO DE CHANTADA

LUGO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Distintos organismos tratan de averiguar el origen de un "pequeño, pero continuo" vertido de gasóleo localizado este viernes en el río Asma, en Chantada (Lugo). El problema ha sido ubicado en el aliviadero de aguas pluviales que baja desde la plaza de Santa Ana por Juan XXIII, pero todavía no han dado con el inicio del mismo.

Según relata un comunicado del Ayuntamiento, fue el "intenso olor a combustible" el que alertó del vertido a la administración local, que se puso en contacto con Policía Local, Seprona y técnicos de la Confederación Hidrográfica, que han colaborado en dar solución al vertido.

Las tareas de detección, en palabras del alcalde de la localidad lucense, Manuel Lorenzo Varela, son "complicadas" al tratarse de una zona donde "confluyen muchos riachuelos". No obstante, ha descartado que la fauna y la flora propias del río se vayan a ver afectadas por el derramamiento del combustible.

El regidor, a su vez, ha revelado que, a la par que los distintos efectivos realizaban las tareas correspondientes a la identificación, el Ayuntamiento se puso en contacto con las compañías de distribución de gasoil en Chantada para detectar potenciales incidencias.

"Comprobamos que solo una empresa recibió suministro en la víspera y que todo se había desarrollado sin ninguna complicación", ha afirmado.

Asimismo, Lorenzo ha desmentido las acusaciones de la plataforma vecinal 'Por Chantada' sobre que la Confederación Hidrográfica no tuviese constancia sobre las 13.30 horas. El regidor ha asegurado "estar firmando" un convenio de colaboración con el presidente del organismo una hora y media antes para "dotar de más fondos la canalización de los riachuelos pluviales".