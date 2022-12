Logran sacar o autobús accidentado do leito do río Lérez

CERDEDO-COTOBADE (PONTEVEDRA), 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

O operativo despregado na ponte de Cerdedo-Cotobade desde o que caeu o pasado sábado un autobús de pasaxeiros logrou na tarde deste martes sacar o vehículo do leito do río e izalo os 29 metros necesarios para alcanzar o viaduto.

Os medios estaban na zona desde as 8.00 horas, cando se cortou o tráfico nas inmediacións da Ponte de Pedre para facer as probas de carga pertinentes e tratar despois de recuperar o autobús.

Durante a mañá, os operarios e expertos vinculados ao Ministerio de Transportes instalaron ferros ao longo do viaduto para repartir a carga. A continuación, tiveron lugar as probas de resistencia da ponte que, segundo as fontes consultadas por Europ Press, podería afundirse até 15 centímetros pola forza que implica o complicado operativo.

Os técnicos descolgáronse por unha das ladeiras para acceder ao vehículo e asegurárono con cables e cadeas ao alicerce máis próximo. Posteriormente, pasáronlle varios cabos por baixo e comezaron a izalo, inicialmente coa parte dianteira máis elevada e, posteriormente, de forma parella.

Aínda que o proceso de izado foi rápido, todo o operativo estivo salpicado de paróns e reaxustes técnicos, apremado pola necesidade de subir o autobús ao viaduto antes da chegada da noite. Tras terminar a operación, o autobús sinistrado foi colocado encima dun trailer para o seu transporte.

A baixada do caudal do río Lérez despois do cesamento das fortes precipitacións da última semana facilitou o pór en marcha a operación. En todo caso, debía acelerarse antes de que as choivas renóvense o mércores, previsiblemente.

Desde a mañá do luns, bombeiros e axentes da Garda Civil de Montaña descenderon en varias ocasións até o autobús para realizar tarefas de preparación de cara á retirada do vehículo do río. Así, os profesionais cortaron árbores e retiraron partes da carrozaría do autobús para alixeirar o seu peso e, así mesmo, evitar que a auga se concentre no interior do habitáculo.

Tras a retirada do vehículo, os expertos poderán iniciar agora a súa análise de cara a elaborar o informe sobre o accidente. Na mesma liña, este mércores está prevista a chegada dun grupo de expertos da Garda Civil de Mérida --chamado Equipo de Reconstrución de Accidentes de Tráfico (ERAT)-- para tratar de esclarecer o sucedido.

ACCIDENTE EN NOITEBOA

O accidente tivo lugar sobre as 21,20 horas deste sábado, Noiteboa, cando un autobús da empresa Monbus, da liña regular entre Lugo e Vigo, precipitouse ao río á altura do quilómetro 67,5 da N-541, na parroquia de Pedre, nunha ponte a uns 35 metros de altura.

Dous dos falecidos foron rescatados a mesma noite do suceso, cun forte temporal e a través dunha 'liña de vida', dado que era moi difícil e perigoso chegar ao autobús. Outras catro vítimas foron localizadas durante a xornada do domingo e a sétima falecida, o luns.

Pouco despois do accidente, os servizos de emerxencia rescataron con vida ao condutor do autobús, que foi trasladado ao Hospital Clínico de Santiago e xa foi dado de alta. O home deu negativo no test de alcoholemia e de drogas. Tamén foi rescatada con vida unha muller, que foi evacuada ao Hospital Montecelo de Pontevedra.

Foi un condutor que pasou pola zona pouco despois do sinistro o que alertou en primeiro lugar ao 112, ao ver a varanda da ponte rota. Pouco despois, emerxencias recibía tamén a chamada de alerta da pasaxeira sobrevivente desde dentro do autobús, pondo en marcha os medios de rescate.