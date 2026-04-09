López replica a Trump que España cumple "a rajatabla" el acuerdo sobre las bases y "ejerce su soberanía libremente"

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante una visita a Sateliot, a 8 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha replicado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que España cumple "a rajatabla" el acuerdo sobre las bases y "ejerce su soberanía libremente".

Preguntado por las últimas declaraciones de Trump sobre la OTAN y bases militares, el ministro ha recordado que "hay un acuerdo que regula el uso de las bases" y ha resaltado que el Gobierno de España "lo ha cumplido a rajatabla".

Así, tras señalar que "se ha abierto una oportunidad con ese alto el fuego", ha respondido al presidente estadounidense que "España ha hecho un ejercicio de soberanía" y ha remarcado que no va a participar "en una guerra injusta y que no tiene ningún sentido".

"Ejercemos nuestra soberanía libremente", ha dicho, antes de sostener que la posición del titular del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "es vista con mucha ilusión en muchos países del mundo".