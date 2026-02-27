Un lucense se niega a abandonar su habitación en el HULA tres semanas después de recibir el alta médica

LUGO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de más de 60 años lleva alrededor de tres semanas ocupando una habitación en una planta del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) pese a haber sido dado de alta desde el punto de vista clínico.

El propio Sergas reconoce que, aunque en la sanidad pública se han registrado en otras ocasiones situaciones de ingreso prolongado tras el alta médica, estos casos suelen estar relacionados con la espera de una plaza en una residencia o recurso asistencial. "En esta ocasión, la particularidad es que el propio paciente rechaza marcharse del centro", dicen fuentes sanitarias.

Este vecino de Lugo ingresó hace más de un mes y, tras evolucionar favorablemente, hace tres semanas los facultativos consideraron que se encontraba en condiciones de retomar una vida normal, con la correspondiente pauta de tratamiento ambulatorio. Sin embargo, el alta administrativa no pudo formalizarse al negarse el paciente a abandonar el hospital.

Desde el Sergas explican que, en ocasiones, se producen situaciones en las que una persona ya no precisa atención hospitalaria desde el punto de vista clínico, pero continúa ingresada por motivos ajenos a su estado de salud. En este caso concreto, subrayan que el paciente cuenta con alta hospitalaria desde hace semanas y que se le ha comunicado en reiteradas ocasiones la necesidad de dejar el centro una vez finalizado el proceso asistencial, sin que hasta el momento haya aceptado hacerlo.

El Sergas ha informado de que el equipo de Trabajo Social del HULA ha realizado un seguimiento activo desde el inicio, manteniendo entrevistas con el afectado y ofreciéndole distintas alternativas y recursos para garantizar una atención adecuada fuera del ámbito hospitalario. Asimismo, se han establecido contactos con diversas instituciones y dispositivos sociales con el objetivo de encontrar una solución ajustada a su situación personal.

No obstante, todas las opciones planteadas ha sido rechazadas por el paciente. Desde el área sanitaria señalan que este tipo de casos son excepcionales y que suelen estar vinculados a dificultades sociofamiliares, ausencia de red de apoyo, problemas de autonomía personal o circunstancias sociales complejas que dificultan la salida del hospital tras el alta.

Ante la negativa persistente y después de varias semanas sin indicación médica de ingreso, el caso ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial, siguiendo el procedimiento establecido, para que determine las medidas oportunas, informan desde el HULA. El área sanitaria insiste en que el hospital ha actuado en todo momento "conforme a criterios asistenciales y sociales, ofreciendo alternativas y buscando una respuesta adecuada a las necesidades del paciente".