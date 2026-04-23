Lugo acoge este viernes una concentración "contra el transfuguismo" y para "defender la democracia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudadanía de Lugo está llamada a participar este viernes, a las 19.00 horas, en una concentración frente a la casa consistorial para manifestar su rechazo al "transfuguismo" y para "defender la democracia" ante el inminente cambio en el gobierno local. La movilización, impulsada por un nuevo colectivo nacido del sector cultural lucense, aspira a ser masiva y busca movilizar a la izquierda, que perderán el gobierno local tras 27 años de gestión continuada

Según han informado los organizadores, diversas formaciones políticas han confirmado ya su asistencia a una cita que también está sumando apoyos a través de las redes sociales. Aunque no existe una previsión oficial de asistentes, se espera una "gran afluencia", habiéndose organizado incluso el flete de autobuses desde distintos puntos para acudir a la protesta

Los portavoces del colectivo --Lois Pérez, Isidoro Rodríguez, Luz Darriba y Bernardino Pardo-- presentaron este miércoles un manifiesto en el que reivindican valores como "el civismo, la pluralidad y la tolerancia". En su comparecencia, destacaron que actúan movidos por "convicciones democráticas" y en representación de "la mayoría social" que respaldó a la izquierda en los últimos comicios, calificando la moción de censura de "atropello democrático"

El foco de las protestas se sitúa sobre la 'popular' Elena Candia y la no adscrita María Reigosa, protagonistas del pacto de gobierno. Los convocantes acusan especialmente a Reigosa de "traicionar" a su electorado y la instan a reconsiderar su postura, advirtiendo de que, mientras el poder es "efímero", la "indignidad de no poder mirar a la gente a la cara perdura" .

En este sentido, el colectivo sostiene que el transfuguismo representa un "golpe" a la voluntad popular y carece de "legitimidad ética". Asimismo, han acusado al Partido Popular de fomentar la confrontación política, insistiendo en que cualquier cambio de gobierno debe ser dictaminado por las urnas y no mediante estas "maniobras", que consideran "perjudiciales para la salud democrática de la ciudad".

Por su parte, el Partido Popular ha restado importancia a la movilización, asegurando que también ellos han recibido presiones vecinales durante meses para que se materializara un cambio de ciclo en Lugo. De forma paralela a esta concentración, se ha anunciado la formación de otra plataforma ciudadana "por el cambio", con el objetivo de hacer visible la división de opiniones existente entre la población ante el nuevo escenario político.