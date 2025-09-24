Lugo se prepara para un San Froilán con más de 200 actividades y protagonismo para la música local con 50 conciertos

LUGO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Después de numerosos avances realizados en las últimas semanas, el Ayuntamiento de Lugo ha dado a conocer este martes el programa de las fiestas del San Froilán 2025, que se celebrarán entre el 4 y el 12 de octubre, con una amplia representación de agrupaciones y artistas lucenses y más de 200 actividades.

Así lo ha anunciado la concejala de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, que cifró en más de 200 las actividades previstas durante esa semana, la mitad de ellas musicales, "en las que todas las vecinas y vecinos encontrarán propuestas de su gusto". De nuevo, la música local cobra protagonismo con más de 50 grupos lucenses actuando ante su público, que combinarán su participación con la actuación de figuras reconocidas en Galicia y a nivel internacional.

Entre los conciertos más destacados figuran nombres como Tanxugueiras, Xoel López, Cristina Branco, Guadi Galego, Uxía, El Consorcio, Dakidarría, Pony Pisador, Queralt Lahoz, Lucía Pérez o Lía Kali, entre otros.

"Queremos que el San Froilán sea también un escaparate para nuestras creadoras y creadores, ofreciendo un espacio en el que la música hecha en Lugo sea protagonista junto a artistas de referencia", ha reivindicado Ferreiro.

La programación contará este año, como ya había anunciado Maite Ferreiro, con un día más para la fiesta, ya que el día del pregón, el 4, al caer en sábado, contará también con actividades desde primera hora del día, y la lectura será a las 12.00 horas. Por su parte, el ferial abrirá sus puertas una semana antes, el día 27 junto con los stands del pulpo.

Se mantendrá su compromiso con la tradición gallega, reservando un lugar central para citas emblemáticas como el Desfile do Gando, el XXII Festival de Cultura Tradicional de Cántigas e Frores, la XXVII Mostra de Música Tradicional Galega del Domingo das Mozas organizada por la Asociación de Gaiteiros Galegos y la 53ª edición del Desfile do Traxe Galego.

"Como administración, es nuestro deber trabajar en la conservación y promoción de nuestros elementos culturales más relevantes, porque son la base de nuestra identidad como pueblo", ha recalcado la concejala.

OTRAS ACTIVIDADES

Además, la oferta se completa con Expolugo, que exhibirá razas autóctonas gallegas, ferias de artesanía, miel, alfarería y antigüedades, así como actividades deportivas y verbenas para todos los públicos.

El programa también incluye el San Froilán Miúdo, pensado para el público infantil, con espectáculos de circo, magia, juegos y talleres tanto en la carpa del Seminario como en las calles de la ciudad. Compañías como Paporrubio, La Finestra, Troula, Teatro ao Cubo o Ghazafelhos acercarán propuestas para los más pequeños.

Por último, Ferreiro ha concluido señalando que el programa completo estará disponible en formato impreso, en las redes sociales y en la web oficial en los próximos días, para que la ciudadanía pueda consultar al detalle todas las actividades.

"El San Froilán es la fiesta más importante del otoño gallego, la fiesta de todas y todos, y queremos que Lugo se convierta durante estos días en el epicentro cultural de Galicia, con unas celebraciones abiertas, diversas y participativas, que mezclan tradición y modernidad", ha subrayado.