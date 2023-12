Lugo tiene que cobrar a los hosteleros la tasa de terrazas de 2022 aunque iban a seguir exentos, igual que desde 2020

La Asociación Lugo Monumental culpa al gobierno local por el "error" al tramitar la ordenanza y ayudará gratis a recurrir las liquidaciones

LUGO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lugo comunicó en días pasados a los hosteleros de la ciudad que tendría que cobrarles la tasa de terrazas de 2022, pese a que inicialmente iban a estar exentos como parte de una medida instaurada por el gobierno local desde 2020, por la pandemia de la covid-19.

En un comunicado, el Consistorio explica que "debe proceder" a su cobro porque "no llegó a entrar en vigor" la prórroga de esta exención aprobada en 2021.

La alcaldesa, la socialista Lara Méndez, se había comprometido a continuar con esta medida en 2022 y, así, en febrero de ese mismo año se aprobó una modificación de las ordenanzas fiscales a tal efecto.

Sin embargo, el Ayuntamiento recuerda que la ordenanza tuvo que ser retirada después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en una sentencia emitida en febrero de 2022, anulase las nuevas tasas de terraza que instauraba el texto --aunque no se llegarían a aplicar, dada la exención-- después de un recurso de la Asociación de Empresarios Lugo Monumental.

Por tanto, el gobierno municipal afirma que, como esta ordenanza no se llegó a aprobar en pleno, ahora es "preceptivo y obligado" su cobro.

Con todo, reivindica que el pago de este tributo estuvo suspendido "durante dos años enteros como medida de apoyo al sector de la hostelería", al que también se le permitió ampliar o habilitar terrazas sin coste.

LUGO MONUMENTAL ACHACA EL "ERROR" AL GOBIERNO

No obstante todo ello, la Asociación de Empresarios Lugo Monumental "no acepta las explicaciones" que ofrece el Ayuntamiento porque no ve "razonable que un error por parte del gobierno, que no llegó a cabo los pasos necesarios" para ejecutar esta promesa de la alcaldesa, suponga ahora "un desembolso inesperado" por parte de los hosteleros.

Asimismo, la asociación se pregunta "qué versión" de la ordenanza fiscal aplica, si la anterior de 2017 o la posterior, que fue la que tumbó el TSXG en el año 2022. En caso que opte por esta última, este colectivo recuerda que la parte de la ordenanza que no fue anulada contempla bonificaciones del 60 por ciento para 2022 y del 30 para 2023.

En cualquier caso, como "es obvio que las liquidaciones están mal hechas", Lugo Monumental tramitará sin ningún coste a todos los locales adheridos aquellos recursos para anular dichas liquidaciones.