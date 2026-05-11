Luis Menor apunta que hay "muchas posibilidades" de que la candidata del PP a la Alcaldía en Ourense "sea una mujer"

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ofrece una rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en junta de gobierno - EUROPAPRESS

OURENSE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense y líder del PP en la provincia, Luis Menor, ha apuntado que "hay muchas posibilidades" de que la candidata del Partido Popular a la Alcaldía en el Ayuntamiento de Ourense para las próximas elecciones de 2027 "sea una mujer".

Así lo ha trasladado, consultado por medios en una rueda de prensa celebrada este lunes tras la junta de gobierno provincial, donde ha recalcado que el partido "tiene en mente a varias mujeres" para encabezar las listas en diversas agrupaciones locales de la provincia.

"Tenemos a más de la mitad de mujeres alcaldesas de Galicia. Va a haber más candidatas mujeres, eso seguro, y estoy convencido de que muchas de ellas van a ser alcaldesas. Y en Ourense hay muchas posibilidades de que la candidata sea mujer", ha manifestado.

En este sentido, ha celebrado un PP cuyo objetivo es la "igualdad real" y que "es un ejemplo de participación de mujeres y compañeras". "La posición de la mujer en la vida pública es aún un poco inferior a la de los hombres. Creo que somos un ejemplo de participación de mujeres y compañeras, sin cuotas", ha señalado.

POSIBLES DISCREPANCIAS INTERNAS

Además, preguntado acerca de la existencia de posibles militantes "descontentos" que puedan abandonar el partido y crear otros independientes, Menor ha incidido en la "salud" del PP en Ourense y ha subrayado que en un contexto de "cambio y dinamización" hay gente que "siempre puede estar en discrepancia".

"En todas las agrupaciones municipales hay partidos independientes y escisiones. Dentro de la intensa actividad en un partido tan grande, hay gente que siempre puede estar o no de acuerdo", ha añadido.

En este sentido, ha puesto en valor el "ambiente magnífico" durante la romería popular celebrada este pasado sábado en O Carballiño, que contó con más de 1.500 participantes, así como el "aumento de militantes" y la "renovación de candidaturas" en 42 de los 92 ayuntamientos.

"El trabajo creo que es bueno, evidentemente hay trabajo que se tiene que hacer de manera discreta y que va a repercutir en el momento de la Alcaldía. Es posible que haya algunas candidaturas independientes, yo las tomo con respeto. No echo a nadie, quiero sumar. Pero si alguien quiere salir que salga, no será porque no se le escuche", ha aseverado.

Asimismo, el líder popular en la provincia ha recalcado que las posibles discrepancias "no van a desviar para nada el objetivo que tiene marcado la dirección y la mayoría de la militancia. "No me preocupa, pero si me ocupa", ha reconocido.

DESCARTA A VALCÁRCEL

En esta línea, preguntado también por la actual situación de la agrupación local del PP en Barbadás y la posibilidad de incluir al actual regidor, Xosé Carlos Valcárcel --exmilitante socialista que se encuentra ahora en el grupo de no adscritos--, Menor ha incidido en que "jugará con jugadores que tiene en su equipo".

"Yo, como los entrenadores, hablo de los jugadores que tengo en mi equipo. Xosé Carlos Valcárcel está en un equipo diferente. Con el mayor respeto, pero desde luego yo jugaré con los jugadores que tengo en mi equipo no con los que figuran en otro equipo", ha añadido.

Del mismo modo, ha recalcado que las discrepancias que pueda haber en el grupo municipal son una "posición interna del partido" y tratarán de resolverlas "dentro del partido", insistiendo en que "no tienen nada que ver con los problemas que tuvo o tiene el Partido Socialista". "Nosotros tenemos nuestra agrupación de Barbadás, en donde hay momentos mejores y peores, pero no tiene nada que ver con lo otro", ha sostenido.