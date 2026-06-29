Luis Menor (PP) insiste en reclamar "una explicación" a Jácome por el "claro caso de incompatibilidad" de sus ingresos

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en junta de gobierno - ALBERTE PAZ GARZA

OURENSE, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en la provincia de Ourense y de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha insistido este lunes en reclamar "una explicación" al alcalde ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, por el "claro caso de incompatibilidad" de sus ingresos públicos y privados, pese a que la Audiencia Provincial decretó el sobreseimiento de la causa que lo investigaba por prevaricación tras no solicitar la compatibilidad de ambas vías de cobro.

Para el dirigente popular, "explicaciones sí se deben dar" con respecto a las actividades privadas al frente de la televisión Auria TV, que "reportan más dinero" que lo percibido como regidor, en calidad de dedicación exclusiva.

Consultado por medios este lunes tras la junta de gobierno acerca del reciente archivo de la causa que investigaba a Jácome por prevaricación, Luis Menor ha trasladado "absoluto respeto" por dicha resolución de la Audiencia Provincial de Ourense. En esta línea, ha lamentado una "controversia jurídica y política" que "no beneficia a la ciudad".

"Entiendo que cuando la norma establece las incompatibilidades y las dedicaciones exclusivas, si uno la tiene se dedica exclusivamente a eso, y cualquier otra actividad tiene que tener un carácter residual o secundario. No parece que ese sea el caso", ha razonado, no obstante.

Así, ha apuntado a los datos incluidos en el escrito de acusación fiscal, en el cual se detalló que el regidor ourensano factura, "en algún año, cantidades tres veces más grandes" con su actividad privada con respecto a las retribuciones recibidas por su cargo como alcalde.

"Eso merece una explicación. No sé si penalmente, que no voy a entrar, pero jurídica y políticamente, estamos ante un claro caso de incompatibilidad", ha añadido, aunque sí con el matiz de "respetar" lo que resuelva la justicia.