Luisa Sánchez asume la portavocía del grupo municipal del PP en Vigo para ser "alternativa" en las elecciones de 2027

Miguel Martín y Luisa Sánchez. - PP DE VIGO

VIGO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo asumirá en los próximos días la portavocía del grupo municipal popular en el pleno del Ayuntamiento olívico con el objetivo de convertir al PP en una "alternativa" para las elecciones del año 2027.

Así lo ha anunciado la propia Sánchez este miércoles en rueda de prensa, donde ha estado acompañada de Miguel Martín, el hasta ahora portavoz, que pasará a ser viceportavoz y se mantendrá como concejal.

Sánchez ha apuntado que este domingo, día 22 de febrero, cumplirá un año al frente de los 'populares' vigueses, por lo que ha elegido esta fecha para asumir ahora la portavocía en el Ayuntamiento, con la "ambición de reforzar" la acción política del PP en la ciudad.

Para ella, el objetivo es "convertir al PP en una alternativa de cara al año 2027", cuando habrá elecciones municipales.

Luisa Sánchez también ha tenido palabras de agradecimiento hacia Martín, que ha ejercido la portavocía durante dos años con "honestidad y lealtad", además de con un "gran esfuerzo". "Esto no significa un adiós", ha recalcado, indicando que el edil continuará en el grupo municipal.

Precisamente Miguel Martín ha reconocido que "lo lógico y normal" es que la presidenta del PP de Vigo asuma la portavocía en el Ayuntamiento, dando también las gracias a Luisa Sánchez por haber confiado en él y mantenerlo en el cargo durante este año.