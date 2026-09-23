Luz Casal actuará el próximo 4 de octubre en Ourense y cerrará la segunda edición del Festival Ou Yeah!

Archivo - Luz Casal. - CIVICAN - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante Luz Casal regresará el próximo 4 de octubre a Ourense para poner el punto final a la segunda edición del Festival Ou Yeah!. En concreto, la artista actuará en el Pazo dos Deportes Paco Paz en una última jornada que contará también con la música de Castillo y con la Zona Gastronómica Grupo Cuevas.

En representación de la organización del Festival Ou Yeah!, Jose M. Freiría ha explicado este miércoles que las puertas del recinto abrirán a las 19.00 horas, con la actuación de Castillo a las 19.30 horas y la de Luz Casal a las 20.20 horas. La jornada contará además con la presencia de Cocina Ourense, que preparará "una elaboración ad hoc para esta fecha".

"Estamos consiguiendo consolidar el Ou Yeah! como una cita importante", ha señalado, destacando la apuesta por una programación que combina grandes nombres de la música con propuestas gallegas y actividad en diferentes puntos de la provincia.

En este sentido, Freiría se ha referido también a la coincidencia de esta última jornada con el OUFF, Festival de Cine de Ourense, con el que el Ou Yeah! comparte programación el 4 de octubre. "Vamos de la mano para que en esta propia fecha Ourense pueda ofrecer dos citas de altísimo nivel", ha apuntado.

Por su parte, el director del área de Cultura de la Diputación de Ourense, Marcos Vázquez Guzmán, ha destacado "la capacidad de Luz Casal para conectar con el público y trascender generaciones". La artista llega al festival con la gira de 'Me voy a permitir', su nuevo trabajo, definido como el disco "más ecléctico e inclasificable de su carrera".

El álbum explora "diez caras diferentes a través de diez canciones, diez actitudes y diez maneras de mirar y entender el mundo". La gira cuenta con una banda formada por Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma 'Baldo' y Borja Montenegro, junto a la propia Luz Casal.