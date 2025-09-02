Luz Casal y Baiuca actuarán en octubre en Buenos Aires en el marco del programa 'Saborea Galicia Calidade'

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha presentado este martes en Santiago los conciertos que se celebrarán el próximo mes de octubre en Buenos Aires, en el marco de una nueva edición del programa 'Saborea Galicia Calidade'.

Según recogen en un comunicado, la programación incluirá las actuaciones de Baiuca, el día 10 en O Grove, y de Luz Casal, el 12 en el Palacio Libertad.

Destacan que, con esta iniciativa, la Xunta de Galicia da a conocer parte de un programa más amplio de actividades sobre Galicia en Buenos Aires, que combinará música, gastronomía, catas y otras propuestas culturales que se anunciarán en las próximas semanas.

"El objetivo es ofrecer una programación completa que muestre la diversidad y la riqueza de la comunidad con motivo de la celebración de la festividad nacional española, en la que Galicia será región invitada de honor por la Embajada de España", remarcan. Las acciones se extenderán también a Montevideo (Uruguay).

El conselleiro ha agradecido la participación de los artistas y ha subrayado la trayectoria de Luz Casal, a la que ha definido como "referente y embajadora universal gallega", así como la labor de Baiuca, "que lleva la tradición musical a los lenguajes más vanguardistas y conecta con las nuevas generaciones".

González ha destacado también que la presencia gallega en Buenos Aires constituye "una oportunidad para fortalecer la proyección internacional y la visibilidad de la Galicia actual en uno de los escenarios más significativos de la diáspora".

En este sentido, ha señalado que el programa permite reforzar los lazos culturales con la comunidad en el exterior y, al mismo tiempo, acercarse al público general, colaborando con productores gallegos en su presencia internacional y "difundiendo la imagen de una Galicia orgullosa de sus raíces, a la vez que innovadora y capaz de competir a nivel global".

Por último, ha reivindicado la dimensión "simbólica" de la programación "como homenaje a los gallegos que cruzaron el océano llevando consigo la esencia de nuestra identidad".