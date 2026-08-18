Luz verde ambiental al parque científico y tecnológico de Zas, pero deberá realizase una nueva prospección arqueológica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta dio luz verde ambiental al plan parcial del Parque científico y tecnológico de la Costa da Morte, en Zas, que tiene como objeto establecer la ordenación detallada del sector y resolver sus conexiones exteriores. El desarrollo del proyecto deberá ir acompañado de una nueva prospección arqueológica en todo el ámbito, después de que Patrimonio Cultural haya advertido de la posible existencia de bienes arqueológicos no catalogados.

El informe ambiental estratégico concluye que el plan no tendrá efectos ambientales adversos significativos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la resolución en materia de paisaje, patrimonio cultural, abastecimiento y saneamiento, tráfico y ruido.

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural señala que, en base al patrimonio arqueológico catalagodado en la zona, se puede concluir que el ámbito de actuación "se localiza en el medio de una gran necropolis neolítica".

Tras un análisis realizado con la herramienta LiDAR, se aprecian dos posibles túmulos no catalogados en el interior del ámbito. El informe explica que los vuelos realizados en 1956 y 1980 describen el ámbito como una zona casi sin modificaciones que conserva el substrato original, lo que hace posible que todavía se conserven yacimientos que no sean apreciables en superficie.

Patrimonio también pone el foco en la prospección arqueológica que figura en la documentación del plan. Según precisa, es de 2009 y no se corresponde con una investigación específica de este ámbito, sino con un estudio de los yacimientos arqueológicos catalogados en todo el término municipal realizado para su catalogación y delimitación en el PXOM de Zas.

Por ello, considera que no existe una investigación reciente que permita descartar la existencia de bienes arqueológicos sin identificar.

En este sentido, la resolución establece que deberá realizarse una nueva prospección arqueológica en todo el ámbito del plan, más de 200 metros alrededor, para estudiar el territorio e identificar los posibles bienes de patrimonio cultural.

También exige elaborar un catálogo que recogerá todos los bienes situados dentro del ámbito y de aquellos que, estando fuera, puedan verse afectados, así como integrar en la ordenación los elementos patrimoniales que se localicen.

Asimismo, Patrimonio considera necesario que las obras estén sometidas a un control arqueológico exhaustivo, tanto durante la remoción de tierras como en los trabajos de desbroce y tala de vegetación.

La normativa del plan deberá incluir el régimen de autorizaciones aplicable a los bienes catalogados y procurarán que las obras a realizar no afecten a la infraestrutura hidráulica, de los bienes etnológicos.

El IAE fue remitido al promotor y órgano sustantivo, el Ayuntamiento de Zas, junto con los informes recibidos en la fase de consultas previas y este martes se hizo público a través de la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Galicia y a través de la página web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

SUPERFICIE DE 437.812 METROS CUADRADOS

El objeto de este plan es ordenar los terrenos y resolver las conexiones exteriores del Parque científico y tecnológico de la Costa da Morte, situado en Zas.

Así, se articula en una superficie de 437.812 metros cuadrados, de los que 351.850 metros cuadrados corresponden al sector de suelo urbanizable industrial AR-Sector-I3 del PXOM, conocido como Polígono Monte Vello, a los que se suman 73.879 metros cuadrados de zonas verdes y 5.613 metros cuadrados de otro de viario.

El recinto se sitúa al noroeste del ayuntamiento, entre la localidad de Baio y el polígono industrial de A Cebola de Abaixo.

En esta línea, la ordenación propuesta en el informe se articula con una malla viaria jerarquizada, con un acceso principal desde la AC-404 mediante una glorieta y una nueva conexión hacia el este que enlaza con el polígono industrial existente.

Así, la propuesta concentra zonas verdes en contacto con el suelo rústico, y una parcela para equipamiento y edificaciones aisladas de un máximo de dos plantas y ocho metros de altura, entre otras modificaciones.