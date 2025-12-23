Una madre y su hija, ingresadas por intoxicación de monóxido en Santiago por un escape de gas en su casa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

Una madre y su hija han sido hospitalizadas en el Hospital Clínico Universitario de Santiago por intoxicación severa de monóxido de carbono, según recoge el parte de incidencias del 112, que precisa que sus vidas no corren peligro de acuerdo con la información facilitada por los facultativos sanitarios.

Los hechos sucedieron esta pasada madrugada, en la vivienda de las afectadas, situada en la Rúa del Hospitaliño, en Santiago de Compostela. Sobre las 04.00 horas, una persona particular llamaba al 112 Galicia.

Después los gestores de emergencias recibían la llamada de los facultativos del complejo hospitalario, que confirmaban el ingreso de dos mujeres por intoxicación de monóxido de carbono. Indicaban que, posiblemente, un escape de gas en la vivienda, podía ser la causa.

Los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento de los Bomberos de Compostela, de la Policía Nacional y de la Local. Nada más llegar al lugar, los Bomberos confirmaron la presencia de niveles de este gas en la vivienda, aunque aseguraron que no había combustión en su interior. Desde el 112 también se informó al personal de la compañía suministradora de gas.

OTROS DOS ATENDIDOS EN LAXE

Además, en el municipio coruñés de Laxe dos personas han tenido que ser atendidas por la inhalación de humo provocado tras arder un deshumidificador que explotó. Fue en el lugar de Mordomo, en Traba.

Las llamas que provocó el aparato se extendieron a un armario, lo que provocó que ardiese el salón. También se vio afectada por el humo el resto de la vivienda. Con todo, las dos personas afectadas no necesitaron ser trasladadas.

Ante el aviso por un particular del incendio, al lugar se trasladaron miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Carballo, Policía, GES de Ponteceso y efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Laxe.

Además, en Saviñao ha ardido una casa turística, que estaba ocupada por una mujer, que resultó ilesa. Fue precisamente la única inquilina, una persona de habla inglesa, quien, sobre las doce y media de esta pasada noche, llamó al 112 Galicia para indicar que se encontraba en una casa vacacional en el ayuntamiento lucense de O Saviñao, en Bexán, en Diomondi. Aseguraba que la casa ardía por completo pero que ella estaba bien y que no precisaba asistencia sanitaria.

Desde el 112 Galicia, se pasó aviso a los Bomberos de Chantada, a la Guardia Civil y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad. También participó en la extinción el personal del servicio provincial de incendios.

Finalmente, los Bomberos confirmaron que ardió por completo una bodega pequeña que había sido restaurada para vivienda turística. Colapsó el tejado, pero la mujer resultó ilesa.