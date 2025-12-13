La manifestación contra Altri de este domingo tomará Santiago y aspira a repetir un masivo 'no' al proyecto

Archivo - Cientos de personas durante una nueva protesta contra la empresa de celulosa Altri, a 15 de diciembre de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una nueva movilización contra el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) tomará las calles de Santiago de Compostela en el mediodía de este domingo con la aspiración de repetir una "gran manifestación nacional" --en palabras de la organización-- como la celebrada en 2024, que congregó a miles de personas y llegó a desbordar la Praza do Obradoiro en las mismas fechas.

La convocatoria, bajo el lema 'Polas que somos e as que virán', partirá de la Alameda a las 12.00 horas y llegará a la Praza do Obradoiro, donde la organización pretende recrear un bosque autóctono a través de la utilización de paragüas decorados con hojas de robles y castaños.

Al igual que el río ocupó un lugar central en 2024, con una recreación en papel transportada por los manifestantes, este año será este otro elemento natural el que centre la protesta para expresar el rechazo al eucalipto, que, según han advertido organizaciones ecologistas, será necesario para el funcionamiento de la factoría.

"Entendemos que el eucalipto no es la solución. El bosque que protege, con robles y castaños, es lo que nos ha dado vida y nos va a seguir dando vida", expresó el presidente de la Plataforma Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, en una rueda de prensa. Esta entidad, junto a la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y otras integradas en la mesa de coordinación nacional contra Altri, están detrás de la convocatoria.

Esta movilización se produce en un contexto diferente a la del 2024 al haber encontrado Altri obstáculos en su tramitación, como el haberse quedado fuera de las ayudas a la descarbonización. Una de las últimas novedades se conoció en septiembre, cuando trascendió que el Gobierno central no dio el visto bueno a la subestación eléctrica.

Todavía falta por recibir la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que se encarga de tramitar la Xunta. A este respecto, su presidente, Alfonso Rueda, ha asegurado esta semana que ahora es "secundaria" tras el rechazo del Gobierno a los fondos europeos y a la planificación eléctrica.

BUSES DESDE TODA GALICIA

La Plataforma Ulloa Viva pone a disposición de los interesados en acudir a la protesta buses con salida de toda Galicia con previa inscripción, cuyos detalles se pueden consultar en la página web de la entidad.

Uno de estos autocares pasará precisamente por los municipios que conforman la comarca lucense da Ulloa (Palas de Rei, Monterroso y Antas de Ulla) y donde se originó el movimiento contra el proyecto de Altri. La ruta de este autobús continuará por Agolada y Lalín, ya en Pontevedra.

También habrá vehículos con salida desde el resto de grandes ciudades y otros municipios, como Melide (con paso por Santiso y Arzúa) y Boiro, en A Coruña; San Clodio, en Ourense, y Vila de Cruces, Cambados, Vilagarcía, Illa de Arousa y Vilanova de Arousa, en Pontevedra. Además, las parroquias vilagarcianas de Carril y Vilaxoán contarán con buses propios.

APOYO DE BNG Y PSDEG

Al igual que en anteriores ocasiones, los principales partidos de la oposición en Galicia, BNG y PSdeG, han mostrado su respaldo a esta convocatoria. En declaraciones a los medios este viernes, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, hizo un llamamiento a la ciudadanía a unirse a la movilización "masiva" y espera que sea una "gran marcha de la dignidad" para plantar cara "a la traición del PP".

A través de un comunicado, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, instó a los socialistas a sumarse a lo que entiende como "un nuevo ejercicio de dignidad colectiva" frente a un modelo industrial que "no responde ni a las necesidades del país ni a las demandas sociales" para impulsar un desarrollo sostenible.