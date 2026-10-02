Manuel Carracedo será el candidato de la coalición Ourense Mellor, Sumar, Verdes Equo e Recortes Cero

El candidato de Ourense Mellor y Sumar en la capital ourensana, Manuel Carracedo, junto al secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López. - SUMAR

OURENSE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El economista Manuel Carracedo será el candidato de la coalición Ourense Mellor, Movemento Sumar Galicia, Verdes Equo y Recortes Cero a la alcaldía de la capital ourensana.

En un acto este jueves, las formaciones que integran este espacio político han destacado el acuerdo como "un paso adelante" para alcanzar una alternativa progresista para la ciudad y con el objetivo de gobernar.

En representación de Ourense Mellor, Millán Castro ha agradecido la participación de las organizaciones que forman parte de la coalición y ha puesto en valor el acuerdo "para construir un proyecto común desde el campo progresista".

Por su parte, el secretario xeral de Sumar, Paulo Carlos López, ha subrayado el carácter "amplio" de la candidatura y su respaldo. Y es que, tal y como ha trasladado, esta coalición cuenta con el apoyo de Sumar a nivel estatal y de su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero.

Así, ha defendido que no se trata de una candidatura "de la izquierda a la izquierda del PSOE", sino "del conjunto del progresismo ourensano". "Todas las personas progresistas están llamadas a votar esta candidatura", ha señalado.

Por su parte, el candidato, Manuel Carracedo, ha explicado su trayectoria y ha reivindicado el conocimiento de la ciudad como punto de partida para afrontar los comicios del próximo año.

"Conozco Ourense y Ourense me conoce a mí", ha manifestado Carracedo, que se ha comprometido a trabajar para garantizar un cambio en el gobierno local.