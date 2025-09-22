Maré Festival de Artes e Músicas Atlánticas regresa esta semana para hacer de Santiago una "referencia intercultural"

Presentación del Maré Festival de Artes e Músicas Atlánticas, en Santiago de Compostela. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Maré Festival de Artes e Músicas Atlánticas regresa esta semana (del 22 al 28 de septiembre) a Santiago para volver a convertir a la capital gallega en "referencia intercultural y de diálogo entre músicas y otras artes de los dos lados del Atlántico.

Lo hará con su sexta edición, que se ha presentado este lunes en una rueda de prensa a la que ha asistido el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el secretario xeral de Lingua, Valentín García.

Durante su intervención, Xosé Merelles ha destacado que "con el apoyo de los Conciertos del Xacobeo de la Xunta", Maré regresa con una paueta que "acerca realidades artísticas ricas y diversas a Galicia, promoviendo el intercambio cultural para todos los públicos".

Ha remarcado también el compromiso de la cita "por la diversidad de orígenes y de género", con propuestas de raíz que dialogan con las expresiones contemporáneas y que convierten a Compostela y a Galicia "en un espacio de gran proyección cultural y turística".

En un comunicado, apuntan que el Maré Festival es un punto de encuentro que busca "catalizar" los vínculos culturales de Galicia con el mundo, "explorando conexiones que van más allá de la música para abarcar aspectos lingüísticos, emocionales, históricos o simbólicos".

El cartel, apuntan, es "atractivo, plural y diverso" que reúne a figuras como Kevin Johansen + Liniers, Felisa Segade, Gala i Ovidio, Bombino, Sumrrá, Dulzaro, Judit Nedderman i Pau Figueres, Bongeziwe Mabandla, Pablo Und Destruktion, Davide Salvado, Germán Díaz & Vidya Shah, y Tremenda Maré, entre otros.