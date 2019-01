En Marea insta a la Xunta a que exija a Ferroatlántica el mantenimiento de su planta en Cee

Actualizado 23/01/2019 14:58:51 CET

La CIG se concentra a las puertas de la planta de Cee para reclamar la readmisión de un trabajador "despedido por un comentario en Facebook"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha reivindicado que la planta de Ferroatlántica en la localidad coruñesa de Cee "es viable" y ha reclamado a la Xunta que exija a la compañía que cumpla el convenio de explotación de los saltos hidroeléctricos, ligado al mantenimiento de su actividad industrial en la Costa da Morte.

Villares, acompañado por sus compañeros en el Parlamento Antón Sánchez y Francisco Casal, ha mantenido este miércoles una reunión en Cee (A Coruña) con el comité de empresa de la planta de Ferroatlántica, donde desde hace unas semanas permanecen parados dos hornos.

El portavoz rupturista ha señalado que esta situación provoca "una profunda preocupación" porque "los trabajadores lo entienden como una represalia por la negativa de la Xunta a la segregación de actividad", con la que Ferroatlántica, integrada en la multinacional Ferroglobe, pretendía disgregar su actividad industrial de la explotación de los saltos hidrológicos de los ríos Xallas y Grande.

"No podemos admitir que la Xunta permita el incumplimiento de una concesión de bienes públicos", ha subrayado, para luego avanzar que el Grupo de En Marea llevará al Parlamento "todas las inquietudes" de los trabajadores de Cee y registrará una petición para que el conselleiro de Industria, Francisco Conde, reciba al comité de empresa.

"Ferroatlántica es viable, la concesión hace que sea especialmente viable y próspera esta factoría y no podemos permitir la pérdida de ni un solo puesto de trabajo. La paralización de dos hornos deja a 60 personas en la casa aunque no haya ningún ERE formulado porque se está cubriendo a través de rotaciones y no cobertura de bajas", ha señalado el magistrado lucense.

SECTOR ELECTROINTESIVO

Villares ha trazado un paralelismo entre la situación de Ferroatlántica y la de Alcoa, ya que cree la "falta" de regulación de las tarifas de la electricidad pone en dificultades al sector electrointensivo.

Por ello, ha reclamado al Gobierno central que saque adelante un marco regulador para este sector de cara a "evitar la competencia desleal, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo".

"No puede ser que el precio del megawatio sea en Francia a 25 euros y aquí está prácticamente a 70. Eso hace que las nuevas empresas no sean competitivas", ha incidido Villares.

CONCENTRACIÓN DE LA CIG

Por otra parte, la CIG se concentró en la mañana de este miércoles a las puertas de la planta de Cee de Ferroatlántica para reclamar la readmisión de un trabajador "despedido injustamente" tras publicar un mensaje crítico con la dirección en su cuenta de la red social Facebook.

La central nacionalista considera la medida "absolutamente desproporcionada e injustificada" y la encuadran en "la campaña de represión que la empresa está llevando adelante contra la CIG por la lucha contra la venta de las centrales hidroeléctricas, la negativa a ratificar el acuerdo marco estatal y la impugnación de la votación fraudulenta por la que se aprobó el convenio colectivo para las fábricas de Cee y Dumbría".

Por ello, el sindicato remarca que "no existen causas objetivas" para el despido de este trabajador que "en los 28 años que lleva prestando servicio en las centrales nunca antes fuera objeto de sanción". "Esta es una medida más de castigo contra la CIG y con la que la dirección busca dar enviar un mensaje ejemplarizante al resto del personal", asevera la central que lidera Paulo Carril.