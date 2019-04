En Marea propone retrasar el pago del IVA para que los autónomos no lo abonen antes de cobrar las facturas

Publicado 20/04/2019 17:17:13 CET

VERÍN (OURENSE), 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Retrasar el pago del IVA para que no haya que abonarlo antes de cobrar de forma efectiva las facturas, una reforma integral del régimen de autónomos y una mejora de sus condiciones laborales son algunas de las "medidas urgentes" que propone En Marea para solucionar los problemas de este colectivo.

Así lo ha dicho el portavoz de la formación, Luís Villares, que ha participado en un acto en Verín junto al candidato ourensano al Congreso de la formación, Iván Olmos, y donde ha reivindicado la necesidad de hablar "de los problemas reales del día a día, de los problemas de la gente normal".

"¿Cuantas veces las personas autónomas tienen que pagar el IVA de facturas que no cobraron aún? ¿Es justo tener que pagar el IVA de la factura que se emite antes de cobrarla? ¿Tenéis que adelantar el dinero de un impuesto de un ingreso que no se recibió?", se ha preguntado Villares, que ha destacado la importancia de "modificar un régimen fiscal que ahoga a las personas trabajadoras".

La mejora de las condiciones laborales de las personas autónomas fue otro de los elementos en los que ha incidido el portavoz de En Marea, ya que "no tienen derecho a ponerse enfermos, a la maternidad y a la paternidad, a una baja o a irse al paro". "Estas situaciones son lujos para ellos", ha denunciado Luís Villares.

Por eso, En Marea propone "una reforma integral del régimen de autónomos que contemple para estos trabajadores el mismo sistema de prestación que para las personas asalariadas, porque las personas autónomas tienen que coger bajas por incapacidad temporal, porque también enferman".

PROBLEMA DEMOGRÁFICO

En este sentido, Villares ha señalado la falta de condiciones laborales "dignas" como una de las principales causas del problema demográfico y ha dicho a los que proponen planes demográficos "que se dejen de líos y garanticen unas condiciones laborales dignas para que aquellas personas que quieran ser padres y madres lo puedan ser sin preocuparse de si podrán pagar las facturas".

La última de las medidas a las que se ha referido el portavoz de En Marea ha sido a un cambio en el régimen de cotización de los autónomos. En este sentido, ha defendido que "los autónomos tienen que cotizar en función de sus ingresos reales".

Luís Villares ha asegurado que el voto a En Marea no es el voto útil, "es el voto imprescindible" y ha explicado que no se conformarán con crear un gobierno progresista sino que exigirán "medidas gallegas". "Galicia no salía en los presupuestos del PSOE apoyados por Podemos y nosotros queremos una fotografía a la gallega. Queremos sumar derechos y libertades para todos, pero no a nuestra costa", ha zanjado.