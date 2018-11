En Marea recurre a la justicia por “ocultación” de la Xunta de documentos sobre la fusión de cajas

Publicado 16/11/2018 13:32:35 CET

Antón Sánchez ve "muy grave que se oculte la verdad" sobre "lo que más podría comprometer al Gobierno gallego"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

En Marea ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la "ocultación" de la Xunta de documentación sobre el proceso de fusión de las desaparecidas cajas de ahorros gallegas.

En rueda de prensa, el viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, ha afirmado que se ven "obligados a recurrir a la justicia" para "conocer la verdad de uno de los negocios más ruinosos para los gallegos", debido a la "ocultación y mordaza" por parte de la Xunta de documentos que "son los que más podrían comprometer al Gobierno gallego".

El pasado 20 de septiembre registró por última vez un escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara gallega para poder acceder a estos documentos, que ha pedido de forma reiterada desde 2013. Explica que la Xunta tiene la obligación de en un plazo de 30 días ofrecer la información o justificar su negativa, pero "en ningún caso" se aportó la documentación o se respondió.

En concreto, se pide la carta de encargo del Gobierno gallego a la auditora KPMG, el documento en el que "la Xunta de Galicia le refleja las cuestiones que la auditora tendría que estudiar para avalar esa fusión".

Subraya que es "una información fundamental para determinar la responsabilidad del Gobierno gallego en la fusión de las cajas", pero "ese documento desaparece misteriosamente y no se quiere mostrar". "No sabemos si es que no existe o si existe se quiere ocultar", apunta.

Otra documentación a la que En Marea quiere tener acceso son los informes de los técnicos de la Consellería de Facenda incluidos en el expediente de autorización de la fusión.

"ES MUY GRAVE QUE SE ESTÉ OCULTANDO LA VERDAD"

Antón Sánchez explica que ha presentado este recurso en defensa de sus derechos fundamentales como diputado "vulnerados por la Xunta de Galicia" al impedirle a él y a "todos los ciudadanos" acceder a "información relevante".

De tal forma, considera que "es muy grave que se esté ocultando la verdad a los diputados y a la ciudadanía" sobre "un negocio que terminó con venta a precio de saldo al señor Escotet de lo que en su día fueron las cajas gallegas". Todo ello, lo identifica con "malversación", "corrupción consentida" y "ausencia de ética".

Un "negocio" que deja beneficios que "se están viendo en los balances semestrales están siendo millonarios para esta persona (Escotet)", a pesar de que "Feijóo prometió una caja de ahorros gallega", "pero no es ni caja, que es un banco, ni gallega, que es propietario un empresario venezolano".

Preguntado sobre las afirmaciones de los populares en los últimos tiempos de que esta documentación ya está a disposición de los diputados, Antón Sánchez ha respondido que "es falso", pues "esos documentos no están y lo que está haciendo el PP es mentir y tratar de manipular".

COMISIÓN "PARALIZADA"

A renglón seguido, el diputado de En Marea ha censurado que la "obstrucción de la labor parlamentaria" por parte del PP también queda patente en la comisión de investigación de las cajas de ahorro, ya que siguen sin dictamen con conclusiones porque "el PP maneja los tiempos a su antojo".

A este respecto, ha recordado las palabras del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, quien en el Parlamento reconoció que se encargó de "enfriar" esta comisión para no interferir en la puesta en marcha de Abanca -entidad resultante tras la conversión en Novacaixagalicia de las cajas gallegas y su bancarización--.

Y es que recuerda que esta comisión "estuvo totalmente parada durante tres años", a lo que se une que "en estos momentos tampoco se tiene ninguna explicación de por qué está en esta parálisis".

Acusa a los populares de que están "tratando de dilatar los tiempos" en relación con "las responsabilidades políticas", además de la "negativa a aceptar más comparecencias". "Parece que tenemos un Gobierno que tiene mucho que esconder en este proceso", recrimina.

"Mark Twain decía que hay tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas", ha citado Antón Sánchez. Y en este proceso "hay las mentiras de Gayoso y Méndez", "las mentiras de Feijóo y Marta Fernández Currás" y "las mentiras de los informes fantasma y la falsa auditoría", que "ni era auditoría ni avalaba la fusión de las cajas".