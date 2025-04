María Pan formaliza en pleno su renuncia como alcaldesa de Cambre: "No nos dejaron gobernar"

La oposición le reprocha falta de diálogo para facilitar la aprobación de asuntos

A CORUÑA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

María Pan ha formalizado este viernes en pleno su renuncia como alcaldesa de Cambre (A Coruña), cargo al que accedió hace un año cuando renunció su antecesor, Óscar García Patiño, ambos de Unión por Cambre. Ahora se abre un plazo de unos diez días para luego convocar el pleno donde se presentarán los candidatos o candidatas que se postulen para alcalde o alcaldesa. Mientras, según fuentes municipales, habrá un regidor en funciones, Juan González Leirós.

En su intervención, Pan ha manifestado que espera que impere "la valentía política" y se defienda "el interés general del pueblo". "La solución es política", ha insistido en una intervención con agradecimientos pero también con críticas al entender que la postura del BNG, PSOE y PP, con once concejales en total, impidió que se aprobasen asuntos llevados al pleno y que sí contaban con el apoyo de Alternativa dos Veciños y de la concejala no adscrita María Elena Lauda.

"Renuncio al ver como los temas no salen para adelante", ha señalado para rechazar que "no hubiese diálogo" con la oposición. "No nos dejaron gobernar", ha sentenciado en un discurso en el que ha admitido "errores" pero ha insistido en que desde Unión por Cambre sus ediles han trabajado para sacar asuntos "adelante".

Lo ha hecho al destacar que el presupuesto para este año, que no contó con el apoyo suficiente en la sesión plenaria de esta semana, estuviese elaborado o la Relación de Puestos de Trabajo, que tampoco tuvo los votos suficientes.

REACCIONES

Desde Unión por Cambre, Daniel Mallo, segundo teniente de alcaldesa y concejal de Economía, ha calificado a Pan como "una mujer valiente que cogió el cargo en un momento complicado", al tiempo que ha destacado su trabajo y su "honradez".

Mientras, Diana Piñeiro, del PP, ha criticado su gestión como alcaldesa y sus comentarios respecto al papel de la oposición. "Se marcha manchando y desacreditando a dos habilitadas nacionales -- ha dicho en relación a la postura de Unión por Cambre sobre el papel de la secretaria municipal y la interventora -- y a tres partidos politicos que defendieron la ley". "No supo gobernar", manifestó también.

A su vez, Diego Alcantarilla (PSOE) ha incidido en que no hubo "capacidad de diálogo y consenso" y ha rechazado que intentase negociar con el resto de la corporación. Con todo, le ha agradecido "su tiempo y trabajo".

María Teresa Prieto, del BNG, ha defendido la postura mantenida por esta formación en asuntos que no contaron con su apoyo y le ha reprochado a la hasta ahora regidora que en las reuniones buscasen "el amén, un gesto de catecista", pero no diálogo, argumentó. Por el contrario, desde Alternativa dos Veciños, Raúl Varela, le agradeció el "esfuerzo y valentía" y sostuvo que con este partido sí hubo encuentros pese "a algunas discrepancias".