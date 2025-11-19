Marta Ortega, anfitriona en la presentación de la exposición 'Annie Leibovitz. Wonderland' a las autoridades

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, junto a su marido, Carlos Torretta, a la llegada a la inauguración de la exposición de Annie Leibovitz 'Wonderland' en la Fundación MOP, en A Coruña. - M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) ha inaugurado este miércoles, día 19, en A Coruña la exposición 'Annie Leibovitz. Wonderland', la primera gran retrospectiva en España de la obra de esta fotógrafa y retratista. Ha sido en un acto de carácter privado y exclusivo para autoridades.

La presidenta de Inditex y de la Fundación MOP, Marta Ortega, ha llegado acompañada de su marido, Carlos Torretta, y ha sido la encargada de recibir a los invitados a esta cita en la que también ha participado la propia artista.

Así, autoridades políticas y representantes de la vida empresarial, social y cultural gallega han visitado en primicia esta muestra en el espacio de la Fundación, en el muelle de Batería de la ciudad herculina.

Entre los asistentes se encontraban el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el subdelegado en A Coruña, Julio Abalde; el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; así como el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao; o el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado.

La exposición, que estará abierta al público desde el próximo sábado, día 22, hasta el 1 de mayo de 2026, muestra "en toda su amplitud el deslumbrante universo fotográfico de Leibovitz", según ha trasladado la organización.