Martiño Noriega cree en "la limitación de mandatos" y lo agotará si revalida: "Mi compromiso es por una legislatura más"

Publicado 29/09/2018 11:44:51 CET

Advierte, ante las elecciones internas de En Marea: "Yo creo que los liderazgos hay que ponerlos al servicio del colectivo"

Vería "bueno" que BNG aceptase "cogobernar" con las mareas, cree que Bugallo "preocupa más" a PP y Cs y reabre el debate de la fusión de municipios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega (A Coruña, 1975), volverá a presentarse como candidato a las elecciones de 2019, pero su "voluntad" es que sea el último mandato si revalida el bastón de mando, ya que, asegura, cree en la "limitación de mandatos". Además, apela a que en su "casa" le enseñaron a ser "responsable" para afirmar que agotará los cuatro años si es elegido: "Mi compromiso es por una legislatura más".

"Entiendo que mi compromiso es por una legislatura más, para poder cerrar ciclo de trabajo y consolidar un espacio político", ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press después de ratificar ante la asamblea de Compostela Aberta (CA) su intención de volver a presentarse (que tendrá que ser ratificado por la militancia).

¿Y si pierde, se marcharía?, ha sido preguntado, a lo que ha respondido: "Uno es propietario de las derrotas, no de las victorias. Las victorias implican una responsabilidad en la gestión de gobierno y tengo el compromiso con la ciudad si revalidamos; en el caso de derrota, seré propietario de mi decisión y también el espacio político". Sobre si pondrá su cargo a disposición si no consigue renovar la confianza ciudadana, ha sido rotundo: "Eso siempre".

Noriega sostiene que "tener responsabilidades en el Ayuntamiento de Santiago permite conciliar, e incluso es coherente, (la local) con la política de país". Otra cosa, dijo, son los cargos "orgánicos o partidarios". Lo dice al respecto de si desde su posición 'influye' en el espacio de En Marea pese a haber dado un paso atrás en la primera línea política de su partido, Anova.

El regidor compostelano apeló a su "fama de ser una persona de consenso" y a que "siempre trata de aportar capital humano" para que el espacio político en el que se mueve "evolucione", porque "es el único que le puede disputar la hegemonía al PP". "Eso explica mi participación y la del espacio Compostela Aberta en lo que entendimos una crisis (de En Marea) que no solo podía restar potencia a las localidades, sino que podía poner en riesgo lo construido en los seis años anteriores", argumentó.

Sobre si dará el salto a la política gallega, ha insistido en que el ámbito local también lo es y que, por tanto, "lleva toda la vida" en ella. "¡Qué mejor que en la primera línea de los ayuntamientos en los años más duros!", ha reivindicado.

"Ya sé que no tiene credibilidad decirlo. Estoy más lejos de esos debates, pero da igual lo que diga, porque en el fondo uno acaba siendo rehén de lo que piensa la gente más que de sus propias convicciones", ha resuelto el político nacionalista, quien --repreguntado-- ha incidido en que no tiene "ni idea de lo que va a pasar en el futuro": "Tanto puedo participar a otros niveles como acabar exiliado en A Illa de Arousa".

ELECCIONES INTERNAS DE EN MAREA

A propósito de las próximas elecciones internas de En Marea en la que se renovará la dirección y en la que el actual portavoz, Luís Villares, podría ratificarse en el cargo, ha apuntado que "los liderazgos hay que ponerlos al servicio del colectivo".

"Y esto no va en la dirección de Luís (Villares)", apostilló. "A mí, lo que me parece fundamental, es que las diferentes sensibilidades y culturas políticas no renuncien a lo que son, pero sí que se corresponsabilicen del espacio político", ha advertido Noriega.

El regidor compostelano tiene "una certeza": "Separados no somos nadie". "No le pido a las fórmulas partidarias como Anova, Unidos Podemos, Izquierda Unida, Podemos u otros colectivos partidarios que dejen de ser lo que son, ni tampoco a las candidaturas municipalistas, ni militantes no adscritos; pero sí (les pido) que nos podamos corresponsabilizar del espacio", ha esgrimido, por tanto, al respecto del futuro de En Marea.

Al hilo de ello, ha avisado de que le "preocupa" que en el ámbito local "donde debería existir cooperación, exista competencia", y puso el ejemplo de Ferrol, donde concurrirán varios espacios políticos que de forma natural tendrían que confluir. "El asedio al que fue sometido la candidatura de Ferrol en Común y su alcalde (Jorge Suárez) estos tres años, no merece que desde el propio espacio de unidad popular se activen candidaturas en paralelo. Mandamos un mal mensaje a la ciudadanía", ha reprochado, antes de remachar: "Si algo caracteriza a la izquierda es cooperar en momentos complicados, no competir; y a lo mejor esa es la asignatura pendiente que tiene la izquierda en este país".

"BUENO PARA LA IZQUIERDA"

De nuevo sobre los comicios de mayo de 2019, Noriega ha considerado "un relato interesado por parte del PP" plantear la próxima cita electoral en clave de 'duelo' entre él y el candidato popular, Agustín Hernández. "No creo que vaya a haber tanta polarización (...) Tengo la sensación de que el PP no administró bien su rol de oposición, actuó con desmemoria y le sobró soberbia", ha recapitulado.

Sobre el PSdeG, ha considerado que cuenta ahora con lo que "se puede llamar viento de cola" por el contexto estatal, pero ha sostenido que su situación municipal es más "complicada". Con todo, ha confiado en que "tengan un buen debate y presenten el mejor candidato" para las municipales y ha agregado: "En 2015 salió una foto fija en la que 16 de los 25 concejales formaban parte de CA, BNG y PSOE, y demostró que la ciudad apostaba por un gobierno diferente".

No ha querido entrar a valorar la posibilidad de que, además de con el exalcalde Agustín Hernández, pueda medirse también con otro exregidor, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, porque ese es un debate interno "del PSOE". Sin embargo, Noriega se ha mostrado seguro de que "un perfil" como el del exdirigente local socialista "preocupa más en estos momentos a otros espacios políticos que al actual de Compostela, como al PP o a Ciudadanos".

En una entrevista con Europa Press en 2015, Noriega aseguró que le "constaba" que la UPG "mandó parar" para que el BNG no formase parte del gobierno local con Compostela Aberta. Preguntado por el papel que le gustaría que jugasen los nacionalistas en el caso de que se repitiese el escenario postelectoral, el regidor compostelano ha manifestado que durante este mandato "hubo voluntad" por su parte de "incorporarlos" al grupo de gobierno: "El BNG facilitó la aprobación presupuestaria y nos parecía lógico que hiciese seguimiento de esos presupuestos participando de la ejecución, pero la negativa a entrar en su momento, creo que pesaron más razones a nivel de país".

"Siempre me pregunto: El BNG no tiene problema en cogobernar con el PSOE, ¿qué problema va a tener para cogobernar con un gobierno de las mareas?", ha planteado, antes de resolver: "Espero que en la próxima legislatura quede superado. Sería bueno para el conjunto de la izquierda en el país".

FUSIÓN MUNICIPAL

En un repaso rápido, Noriega ha destacado la "reducción importante de la deuda" local en estos tres años y el logro de la remunicipalización de la ORA y la Grúa. "No renunciamos al proceso de recuperación del servicio del agua, ni a hacer algún movimiento antes de que termine la legislatura que demuestre nuestras intenciones", ha avanzado.

Sobre comarcalización de servicios, ha indicado que se "han dado pasos adelante", pero "no todos" los que le hubiesen "gustado". En este sentido, ha apuntado que el "termómetro" será si se concreta el parque comarcal de bomberos, que se ha "desbloqueado".

Ligado a ello, ha reabierto el debate de la fusión de municipios: "¿Y por qué no? Igual tenemos que empezar a hablar más que de cooperación, de recuperar el discurso de fusión". "Con los que estén dispuestos a explorarlo", resolvió.