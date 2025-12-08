Más de 145 centros de salud colaboran en el ensayo de la vacuna ante el virus respiratorio sincitial en población mayor

Archivo - Una persona se vacuna el día de apertura del Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) para la doble inmunización frente al COVID y la gripe, a 26 de octubre de 2023, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 147 centros de salud de las siete áreas sanitarias de Galicia colaboran en el desarrollo del ensayo clínico en el que invitan a participar a más de 900.000 gallegos mayores de 60 años para comprobar la efectividad de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS).

Según ha detallado la Xunta en un comunicado, esta iniciativa parte de la Consellería de Sanidade y de investigadores de la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

Concretamente, en esta primera fase participan 43 centros de salud del área de A Coruña y Cee; ocho de Ferrol; 20 de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; 35 de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; nueve de Vigo; 20 de Pontevedra y O Salnéz; y 12 de Santiago de Compostela y Barbanza.

En el estudio, ofrecen a los gallegos a partir de 60 años poder vacunarse con Abrysvo, aprobada por las autoridades sanitarias para prevenir el VRS y con la que el estudio Sincigal busca demostrar la reducción de ingresos hospitalarios en población gallega.

Actualmente, el Sergas envía SMS para invitar a participar y, además, cuando cualquier persona mayor de 60 años acuda a las citas de vacunación frente a la gripe y/o el covid o cualquiera asistencia sanitaria en los centros de Atención Primaria u hospitales asociados al ensayo clínico, recibirá información sobre este estudio y tiene la posibilidad de decidir, de forma voluntaria, si quiere participar.

Posteriormente, el estudio se ampliará a personas mayores de 18 años con condiciones de riesgo.