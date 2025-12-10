Más de 1.600 estudiantes gallegos participan en la Young Business Talents para elegir el mejor empresario virtual

Archivo - Más de 11.000 estudiantes de toda España buscan convertirse en el mejor empresario virtual en 'Young Business Talents' - EUROPA PRESS - Archivo

A CORUÑA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.695 jóvenes preuniversitarios de 46 centros docentes de Galicia participan en la decimoquinta edición de Young Business Talents, la mayor competición nacional de simulación empresarial.

Para conseguir alzarse con el título de 'mejor empresario virtual de España', los gallegos tienen que competir frente a un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 406 centros de toda España que participan en esta decimoquinta edición.

Los jóvenes tienen por delante el reto de demostrar su talento en los negocios dirigiendo su propia empresa virtual con el objetivo de conseguir una plaza en la final nacional que se celebrará en abril de manera presencial en Madrid, informa la organización.

En esta edición, Galicia es la segunda comunidad autónoma que cuenta con mayor representación, por detrás de Andalucía. La provincia con más participantes es Pontevedra, seguida de A Coruña, Lugo y Ourense.

Los miles de jóvenes tienen por delante el reto de demostrar su talento empresarial y habilidades directivas para alcanzar el título de 'mejor empresario virtual de España' y conseguir una plaza en la final nacional de esta iniciativa educativa organizada por Abanca y Praxis MMT, que se celebrará el próximo mes de abril en Madrid.

PRUEBAS

Durante los próximos meses y hasta hacerse un hueco en la final, los equipos participantes de las diferentes comunidades autónomas tienen que dirigir su propia empresa virtual del sector de la alimentación, especializada en la venta de productos lácteos, e intentar llevarla al éxito.

Lo hacen utilizando un avanzado simulador de gestión empresarial, donde los alumnos tienen que tomar decisiones estratégicas en áreas como marketing, operaciones, producción, comercial, recursos humanos y finanzas, con el objetivo de obtener los máximos beneficios económicos frente al resto de competidores.