Más de 200 transportistas recorren A Coruña para exigir la "dimisión de todo el Gobierno" por "absentismo y pasotismo"

Ven un "insulto" las medidas anunciadas, mientras abren "ventanas" para sectores en los que el paro afecta de forma más "crítica"

Más de 200 transportistas --según fuentes de la Policía Local-- han recorrido este martes las calles de A Coruña a pie desde el puerto hasta la delegación del Gobierno, donde han dejado unos folletos donde solicitan la "dimisión" de "todo" el Ejecutivo central por "absentismo y pasotismo". Así lo ha manifestado durante la marcha el presidente de la Asociación coruñesa de empresarios del transporte (Ascentra), Antonio Siñarís.

Los trabajadores solicitan al delegado del Gobierno que "insista" a su Ejecutivo para que reciba a "todo este colectivo". "Es recibirlo, no es negociar", ha resaltado Siñarís, quien afirma que lo que están demandando son mejores condiciones laborales. "Pedimos la dignificación de nuestro sector porque lleva abandonado muchos años por parte de todos los gobiernos" ha señalado y añade: "Lo de este Gobierno ya es crítico".

Los trabajadores reivindican la "estabilización" de los precios combustible, "con un techo". "Aquí alguien está haciendo caja, no sé si es el gobierno o son las petroleras", ha sentenciado Siñarís, quien pide una intervención de manera "urgente" para intentar que la economía española "vaya para delante".

El presidente de Ascentra ha asegurado que esta situación "aprieta" a toda la sociedad, no solo al transporte, también a los ganaderos, marineros y al comercio.

Respecto a las ayudas de 500 millones de euros que anunció el gobierno este lunes, Siñarís afirma que son "más un insulto que una ayuda" debido a que según sus cálculos, 470.000 vehículos pueden acogerse a ese plan y por tanto suponen menos de 1.200 euros al año. En consecuencia, el paro seguirá hasta que el gobierno ponga las medidas necesarias para poder "ser rentables" y tener un puesto de trabajo "digno".

El presidente de Ascentra ha confirmado que en Galicia, casi el 95% de los autonómos y pymes "pararon de golpe" por estar "concienciados" con la situación real. "No se puede trabajar a pérdidas", ha destacado al indicar que pierden "menos dinero" aparcados.

"Hay que respetar porque es un derecho parar de trabajar", ha señalado Antonio Siñerís al recordasr que los servicios mínimos en un paro "no existen".

VENTANAS A LOS SECTORES EN SITUACIÓN MÁS CRÍTICA

El portavoz de los manifestantes ha señalado que están abriendo "un poco la veda" a los sectores más críticos. El sábado y domingo pasados, abrieron una ventana al cereal para que los animales pudieran tener alimentos. Este lunes, permitieron la salida de "30 camiones" de la lonja para poder sacar pescado del puerto de A Coruña porque era una "necesidad básica", debido a que "ya no caben ni beneficencia ni en los vertederos".

Actualmente, hay una ventana de 48 horas para la salida de lodos de las depuradoras de las siete grandes ciudades gallegas para evitar una "crisis sanitaria", relata Siñarís al afirmar que la Xunta pidió "una solución" porque "estaban empezando" a perder aguas fecales.

Respecto a la recogida de leche, Siñarís ha anunciado que este miércoles "durante las 24 horas" permitirán sacar la envasada de las fábricas lecheras para sus almacenes, "no para la venta al cliente", para que los ganaderos puedan seguir recogiendo el producto porque son "los más perjudicados económicamente" por ser el punto "más débil" de la cadena alimentaria.

"NO HAY REHENES"

En relación a sector agroganadero que este lunes manifestaba sentirse "rehén" de la situación, Siñarís ha sido contundente: "Aquí no hay secuestrado a nadie, no hay rehenes". Afirma que "el que quiera salir puede ir a trabajar", pero ha destacado que todos los autónomos tienen derecho a hacer un paro y no pueden "obligar los clientes" a trabajar.

En la marcha de protesta por las calles de A Coruña han participado también representantes de otros colectivos para "apoyar a la gente del transporte", como ha manifestado durante el acto el patrón mayor de la cofradía de A Coruña, Felipe Canosa, quien ha recordado que en A Coruña la flota está parada como en las cofradías "vecinas".

"Todo el mundo está amarrado esperando que se solucione el tema de los precios del combustible", ha dicho Canosa, en referencia a la falta de actividad en puertos como Corme, Malpica y Lorbé. "No podemos ir al mar para perder dinero", recalcó.

La manifestación ha transcurrido de forma pacífica entre gritos de "Gobierno dimisión", bocinazos y algún petardo, el único altercado se ha producido antes de iniciar la marcha cuando los participantes se desmarcaron de la presencia de dos representantes de Vox que acudieron al punto de partida de la protesta. "Si quedan los de Vox, marchamos, esto no es política", protestó uno de los portavoces de los trabajadores.