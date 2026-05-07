Más de 2.100 obras de 83 países se presentan a la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda

Imagen de la exposición. - TERRAS GAUDA

VIGO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.100 obras de 83 países de los cinco continentes se han presentado este año a la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda - Concurso Francisco Mantecón, que se consolida como un "referente" del diseño gráfico, según ha informado la organización en un comunicado.

Este jueves se ha llevado a cabo la presentación de una nueva edición de este certamen, que celebra su 25º aniversario con cerca de mil propuestas más que en su anterior convocatoria y 13 nuevos países representados.

"Este escaparate del arte gráfico contemporáneo es nexo de unión de diferentes culturas en un mismo espacio: Austria, Islandia, Italia, Noruega, Reino Unido o Suiza; de Europa; Brasil, Costa Rica, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica o México, de América; China, India, Malasia, Japón o Taiwán, del territorio asiático; Australia y Nueva Zelanda, de Oceanía; y Egipto, Marruecos, Mauricio, Nigeria y Sudáfrica, del continente africano", subrayan desde la organización.

En sus 25 años de historia, más de 23.300 obras de 107 países han contribuido a poner en valor "una de las disciplinas artísticas con alcance más global", cumpliendo los objetivos establecidos por José María Fonseca Maretón, presidente del Grupo Terras Gauda y del jurado, e impulsor de esta iniciativa en 2001.

La exposición de este año se puede visitar desde este viernes, 8 de mayo, hasta el 3 de junio en la Estación Marítima de Vigo en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, de lunes a domingo.

"La Bienal es la única del mundo que exhibe todas las obras que se presentan, reuniendo en la exposición a jóvenes talentos, artistas gráficos con una destacada trayectoria y estudios de diseño que conectan a través del diseño de un cartel. Un reconocimiento público a artistas visuales que envían sus obras desde cualquier punto geográfico del planeta, plasmando la vigencia del diseño gráfico como uno de los puntales de la cultura contemporánea", han reivindicado desde la organización.

El fallo del jurado se dará a conocer el viernes 5 de junio, repartiéndose hasta 16.000 euros en premios.