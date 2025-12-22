Más de 34.000 personas visitaron la exposición 'Wonderland', de Annie Leibovitz

Archivo - La fotógrafa Annie Leibovitz durante la inauguración de su exposición 'Wonderland' en la Fundación Marta Ortega Pérez - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 34.000 personas han visitado la exposición 'Wonderland', de la fotógrafa Annie Leibovitz, desde su inauguración, el pasado sábado 22 de noviembre. La muestra permanecerá abierta hasta el uno de mayo de 2026

Así lo ha trasladado la Fundación MOP en una nota de prensa, en la que ha destacado que la exposición, situada en el Muelle de Batería de A Coruña, recorre su trayectoria por el mundo del arte, cine, música, deporte y política, para dar paso a una "amplia selección de su fotografía de moda".

Además, la entidad ha indicado los horarios que tendrá la muestra durante las fiestas de Navidad. De esta manera, los días 24 y 31 de diciembre cerrará a las 15.00 horas y el último acceso será a las 14.30 horas. El día 30 cerrará a las 18.00 horas, con el último acceso media hora antes, a las 17.30 horas.

En esta línea, los días 25 de diciembre y uno de enero permanecerá cerrada. Posteriormente, el cinco de enero cerrará a las 18.00 horas, y la última entrada será a las 17.30 horas, mientras que el seis de enero abrirá a las 12.00 horas y cerrará en el horario habitual.