Más de 50 autobuses se concentran ante la Xunta para denunciar el "oligopolio" de Monbus, que "incumple" lo licitado

Presentan una denuncia en el Juzgado de lo Penal Nº2 de Santiago contra la última licitación, del transporte Vigo-Porriño, concedida también a la empresa lucense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 autobuses se han concentrado este miércoles ante la sede de la Xunta de Galicia, en San Caetano, para denunciar el "oligopolio" ejercido por Monbus, respecto a la que denuncian también que "incumple" los pliegos incluidos en las licitaciones, tanto de transporte regular como escolar, concedidas al grupo, "que suman ya en Galicia 187".

Alrededor de las 11,30 horas, y durante casi una hora, autocares procedentes de Vigo, Santiago, Ourense y Lugo, de pequeñas y medianas empresas de Galicia, han rodeado el complejo haciendo sonar sus bocinas y con carteles en los parabrisas en los que demandaban "cumplir lo acordado".

Tal y como ha explicado el administrador de Vigbus y vicepresidente de Galibus --asociación que engloba a 20 empresas y 250 trabajadores--, Fernando García Fontán, piden al Gobierno gallego que "Monbus cumpla con los lotes".

"Son muchos los puntos que no llevan a cabo: no cumplen con los medios materiales, ni medioambientales, ni con las expediciones. Los coches están caducados, sin parámetros seguridad, con los que se triplican los servicios. Es decir, utilizan el mismo vehículo porque no tienen medios. Comprobamos que les hacen falta más de 600 autobuses para cumplir los 187 contratos licitados", ha asegurado Fontán.

Así, denuncian que la compañía emplea una flota con una antigüedad superior a los diez años --tope exigido por la licitación--, y en algunos casos, incluso autocares con más de 16 años; e incumple horarios (de media hora, como en el del CPI San Vicente de A Baña), medidas de seguridad y sus autocares tienen etiquetas medioambientales que no coinciden con la que incluye la oferta.

"SITUACIÓN DE CLARO OLIGOPOLIO"

Fontán ha censurado también que Monbus acuda a las licitaciones en forma de UTE, "con otras pymes que acaba absorbiendo, con el fin de controlar el sector y en una clara situación de oligopolio que impide la libre competencia y perjudica a los usuarios".

"La situación de la pequeña y mediana empresa es dramática. Así consiguen que ya no haya competencia, limitando nuestra capacidad en connivencia con la Xunta, que no creo que sea ajena a esto", ha señalado el vicepresidente de Galibus, en referencia al "80% de UTEs que Monbus ha constituido y con las que gestiona en estos momentos tanto líneas regulares como escolares".

"Lo hemos denunciado en Competencia, pero es un proceso lento. Las UTEs de Monbus están empleando el mismo autocar en servicios de diferentes provincias, cuando esto no se puede hacer. La misma matrícula se mueve de un lado a otro de Galicia porque no tienen flota suficiente para atender a todas las licitaciones", ha recalcado el administrador de Vigbus.

Todo esto, asegura Fontán, aumenta la "crispación del usuario" y también la de los propios trabajadores, que enfrentan ahora la subida de los precios de los carburantes, "la gota que colma el vaso".

"Nuestras infraestructuras necesitan unas inversiones muy fuertes. Acondicionamos los coches medioambientalmente hablando porque de eso se trataba, porque íbamos a concurrir, y nos encontramos con esto", ha lamentado.

DENUNCIA POR LO PENAL

Además de la movilización de esta mañana, los afectados han recurrido a la vía judicial, según han informado mediante un comunicado. Así, han presentado una denuncia en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, contra la última licitación, del transporte Vigo-Porriño, concedida también a la empresa de Lugo, "donde se especifican incumplimientos, enumerando las placas de matrículas de los autocares de la licitación".

"Los concursos están redactados para ellos. A Vigbus se le ha exigido, por ejemplo, documentación municipal de los garajes de su flota y a Monbus, no. El modus operandi es que se presentan bajo una UTE con empresas del mismo grupo o participadas por la matriz y realizando bajas temerarias", ha insistido García Fontán.

Según la denuncia presentada en el juzgado "cuando se les requiere para justificar la baja temeraria, presentan acuerdos con terceros que a la vez están vinculados con Monbus y que sirven para justificar los precios presentados".

Aseguran que Monbus ha llegado a concurrir bajo la modalidad de UTE a 37 de 57 lotes ofertados para el transporte escolar, lo que supone una participación de más del 65% de los lotes que integraban dicha oferta.