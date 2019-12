Más de 500 personas reivindican frente al Parlamento la reapertura del paritorio de Verín y las urgencias pediátricas

Actualizado 17/12/2019 13:37:32 CET

La oposición critica la "política de desmantalamiento sanitario" de Feijóo y le piden que "rectifique"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 personas han reivindicado este martes frente al Parlamento gallego, cuando se celebraba una sesión plenaria, la reapertura del paritorio de Verín y de las urgencias pediátricas en el hospital comarcal.

Minutos antes de las 12,00 horas de este martes los concentrados han iniciado la protesta frente a la entrada del Parlamento, lo que ha llevado a cortar el carril de subida de la calle del Hórreo por parte de la Policía Local y media docena de agentes de la Policía Nacional se ha colocado frente a los concentrados y en la entrada del Pazo do Hórreo.

Los concentrados, bajo lemas como 'Verín no se cierra', 'En defensa de los servicios públicos' y 'No a los recortes en nuestros derechos', han coreado consignas como "Feijóo, escucha, Verín está en lucha", "gerente dimisión", "Manos arriba esto es un atraco" y "conselleiro dimisión".

En declaraciones a Europa Press la enfermera Rosana Mérida, miembro de la comisión delegada de Verín, ha explicado que han acudido a concentrarse frente al Parlamento para que Feijóo les "escuche bien". "Hay que abrir el paritorio de Verín y las urgencias pediátricas", ha demandado.

"El Hospital comarcal hace una labor muy importante para la población de la comarca, necesitamos que ponga los medios necesarios para atender en condiciones a toda la población", ha defendido esta portavoz del colectivo convocante de la protesta.

Los trabajadores del Hospital de Verín que permenacen encerrados para reclamar que se mantenga abierto el paritorio han advertido que seguirán con esta medida "mientras no den una solución". "Si no nos echan", han apostillado. "Que nos den una solución pronto, las mujeres tenemos derecho a parir donde queramos, con garantías", ha reivindicado esta portavoz, que ha reclamado una "una sanidad pública y de calidad". Con todo, ha asegurado que seguirán en Navidad si no les dan una solución antes.

Por parte de la plataforma de vecinos de la comarca de Monterrei han destacado que la supresión de esos servicios sanitarios "supone un abandono total de la comarca que no se puede consentir". Por ello, han asegurado que van a "continuar hasta que se revierta la situación" y no descartan " emprender otro tipo de medidas según vayan avanzado los acontecimientos". "Seguiremos hasta que los servicios estén abiertos y funcionando", han avisado.

Los concentrados han estado apoyados por colectivos como Enfermeiras Eventuais en Loita y por diputados y miembros de fuerzas políticas como el PSdeG, BNG, Común da Esquerda y Ciudadanos.

DESMANTELAMIENTO

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que ha salido de la sesión parlamentaria y se ha unido a la protesta, ha subrayado, en declaraciones a los medios, que la "política de desmantalamiento sanitario que Feijóo está llevando en Galicia es inadmisible". "Tenemos que defender la sanidad pública gallega. El cierre del paritorio de Verín es el ejemplo que defiende la sanidad en todo el país, nos comprometemos a mantener la apuesta por la sanidad pública, de calidad, universal, gratuita y próxima a los vecinos", ha sostenido.

En este sentido, ha insistido en que "no hay ninguna razón técnica ni presupuestaria para cerrar un paritorio, que es necesario para que las mujeres puedan seguir dando a luz en Verín en una área tan relevante". Por ello, se ha mostrado "en contra del desmantelamiento de la sanidad en el rural".

Por ello, ha trasladado su "compromiso con la sanidad pública". "Un gobierno progresista al frente de la Xunta garantizará que el paritorio de Verín funcione con normalidad y seguridad, como lo hizo a lo largo de tantos años, para poder tener una buena salud en Verín", ha sentenciado, para abundar que "Galicia está con los vecinos de Verín para defender un paritorio y Feijóo está arrinconado frente al clamor popular contra sus política sanitarias".

Mientras, la parlamentaria del BNG Noa Presas ha subrayado que el "mandato unánime de la comarca" y ha considerado que "Feijóo tiene que rectificar de forma inmediata y reabrir el paritorio". En este sentido, ha afirmado que la sociedad no permanecerá "callada" frente a las "mentiras del PP".

Por parte de Común da Esqueda Eva Solla ha destacado que el cierre del paritorio de Verín "va en contra de los derechos de las mujeres y los niños". "El PP debe reponer este servicio de manera inmediata", ha demandado, para concluir que no pararán "hasta la reapertura" del paritorio y las urgencias pediátricas.

Por parte de Ciudadanos, se han comprometido este martes a mantener abierto el paritorio de Verín si esta formación llega a la Xunta. Tras participar en la protesta responsables de la formación naranja han reclamado que el servicio de paritorio del Hospital de Verín "siga abierto y que se dote de los recursos humanos y materiales suficientes para ofrecer un servicio de calidad que dé cobertura a los ciudadanos de la provincia de Ourense".

De este modo, han recordado que el servicio de paritorio del Hospital de Verín "da servicio a un área poblacional dispersa y amplia de la provincia de Ourense que evita el desplazamiento innecesario de las mujeres al hospital CHOU".