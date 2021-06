Más de 6.000 firmas avalan la candidatura de Feijóo, que quiere seguir al frente del PPdeG pero no se ata para 2024

"No me presento por lo que hice, sino por lo que queda por conseguir", proclama y fija como reto las próximas elecciones municipales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.119 firmas en 14 tomos son las que ha entregado Alberto Núñez Feijóo este miércoles en la sede del PPdeG para optar por cuarta vez a liderar la formación en el próximo congreso que se celebrará en julio en Pontevedra. Según sus propias palabras, lo hace no por lo que ha logrado hasta ahora, sino "por lo que queda por conseguir" y con las elecciones municipales como reto más inmediato.

En todo caso, tras formalizar la candidatura --la proclamación será en la próxima jornada-- Feijóo ha evitado atarse y aclarar si será candidato a la Xunta por quinta vez en el año 2024. Su compromiso, ha afirmado, es agotar la actual legislatura y, bajo su punto de vista, sería "un acto de soberbia" anticipar qué sucederá antes de las próximas elecciones autonómicas y quién será el aspirante popular.

Aunque los estatutos populares legitiman al presidente del partido como candidato ante un eventual proceso electoral, Feijóo ha remarcado, a preguntas de los medios, que este paso "no es obligatorio ni automático". Por ello, ha incidido que a lo que opta en este momento y a lo que se compromete es "a liderar el partido" y a agotar la legislatura. "Para ello hablamos, no para nada más", ha apostillado.

Eso sí, preguntado acerca de si es propio del siglo XXI un liderazgo que se prolonga desde el año 2006, ha defendido que él es partidario de los liderazgos que son "refrendados" no solo internamente, sino también en las urnas, parámetro que él cumple, dado que ha obtenido cuatro mayorías absolutas consecutivas en las urnas, la última en julio del año pasado.

Dicho esto, interrogado al respecto, ha aclarado que estas palabras no esconden ningún mensaje velado hacia su jefe de filas, Pablo Casado, ya que en España "lo normal" es no lograr la victoria "ni a la primera ni a la segunda", y ha citado a los distintos dirigentes populares y también socialistas que no lo lograron.

"COMPROMISO, ILUSIÓN Y EXPERIENCIA"

En este sentido, Feijóo ha reivindicado que "todo su compromiso, ilusión y experiencia" están a disposición de su formación, y ha proclamado que se presenta por los retos pendientes: "No por lo que hice, sino por que queda por conseguir".

Después de asegurar que el PPdeG "tiene el corazón, la cabeza y los pies en Galicia", ha reivindicado un modelo de "política a la gallega", que "defiende el país" y que nada tiene que envidiar a otros como el catalán.

GANAR PRESENCIA EN EL ÁMBITO LOCAL

Feijóo ha reivindicado que su partido tiene "muchos desafíos que afrontar", entre los que se encuentra "servir desde las instituciones a la ciudadanía" --preparándose todos los días para conseguir la confianza de los gallegos en las convocatorias electorales-- e incrementar su presencia en las instituciones, comenzando por las claves local y provincial.

También ha avanzado que la campaña interna de las próximas semanas tendrá un formato más reducido y ha anticipado que quiere visitar las cuatro provincias para presentar su proyecto político --con las ideas y la implicación juvenil entre las claves--.

"He solicitado la convocatoria de las cuatro juntas directivas provinciales porque quiero comparecer delante de todos y presentar mi proyecto político", ha sentenciado.

Asimismo, ha incidido en que en el 17º Congreso del PPdeG no va a haber perdedores, sino que el objetivo es que "la única vencedora sea Galicia, pues las noticias serán las propuestas y no las disputas, y se discutirá sobre ideas y no sobre personas".

"MÁS NECESARIO QUE NUNCA"

Feijóo ha remarcado que su partido es "más necesario que nunca" ante un BNG "cada vez más radical y separatista", y ante un PSdeG "cada vez más desdibujado y balbuceante", y ha lamentado que ambas formaciones evidenciasen que están "más interesadas" en Cataluña que en Galicia.

En ese sentido, ha afeado que los socialistas se dediquen a "cubrir las contradicciones" de Pedro Sánchez y su relación de "sumisión a los intereses de los partidos independentistas catalanes", mientras los nacionalistas invitan a Gabriel Rufián a Galicia para "intentar copiar el modelo rupturista e independentista de ERC".