Más bronca ante la moción de Lugo, que Rueda avala entre críticas de "comprar" poder e incumplir normas del PP

Rueda, durante la sesión de control. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La sesión de control del Pazo do Hórreo ha anticipado este martes el guión que se verá, salvo sorpresa en el debate de la moción de censura que el jueves devolverá al PP el bastón de mando de Lugo 27 años después. La tensión se dejó notar desde el primer momento y el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, ha vuelto a defender la iniciativa, entre críticas de sus rivales políticos de "comprar poder" e "incumplir" los estatutos del PP.

Con la líder local en Lugo, Elena Candia, en el puesto que le corresponde como vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento --que por ahora mantiene, aunque su elección como alcaldesa supondrá una incompatibilidad automática--, Rueda se ha sometido a las preguntas un día antes de lo que es habitual debido a un viaje que tiene a Bruselas y que ya le había valido críticas de PSOE y BNG, al entender que "huye".

El pistoletazo de salida lo dio el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, natural de Lugo, quien arrancó rebautizando la "prioridad nacional" de los pactos de PP y Vox como "prioridad popular" para denunciar la "discriminación" a la que, a su modo de ver, la Xunta somete a las entidades locales gobernadas por un color político distinto al azul popular. "Primero ustedes y luego el resto", ha espetado.

A renglón seguido, ha llevado el terreno a la capital lucense y ha acusado a Rueda de "mercadear gobiernos con dinero público", además de acusarle de incumplir los estatutos del PP que, en su artículo 14, califican como "infracción muy grave que miembros de un grupo institucional del partido utilicen o se valgan de tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas".

Tras leer el fragmento y mientras agitaba el documento estatutario popular, ha preguntado a Rueda si el PP ha abierto ya el expediente por la "grave infracción" de Lugo y ha incidido en que, si la respuesta "es no", estos estatutos y sus principios "van directamente a la basura".

RUEDA REPLICA A BESTEIRO: USTEDES "OFRECIERON DE TODO" A REIGOSA

"Galicia entera sabe que no tenemos un presidente, que tenemos a alguien que castiga, que manipula y que compra poder", ha afeado, de nuevo, a Rueda, quien le ha replicado que los socialistas "intentaron presionar de todos los modos posibles" a María Reigosa, la edila no adscrita que apoya la moción lucense, "ofreciéndole de todo". "Afortunadamente somos diferentes", ha esgrimido.

El presidente también ha reivindicado los estatutos del partido, mientras fuentes populares consultadas por Europa Press justifican que la formulación de su normativa en lo que respecta a los tránsfugas está "superada" por la directriz judicial que valida su voto y apuntan a los estatutos del PSOE --que en el artículo 9 incluyen "la promoción, suscripción o apoyo de una moción de censura sin la autorización expresa de los órganos competentes del partido" como una posible causa para perder la condición de afiliado--.

Rueda no ha entrado en el debate de cumplir o no la normativa interna popular y se ha limitado a proclamar que "prefiere" los estatutos del PP que "de un partido como el PSOE, que tuvo a dos secretarios generales en la cárcel", que "robaban mientras presumían de estatutos". Es más, ha ironizado con su "doble moral" y ha ejemplificado con la moción de censura que los socialistas han promovido en Noia.

A su juicio, el "problema" es que más allá de "intentar mentir, levantar falsos testimonios, amedrentar y hacer casi de matones", sus rivales políticos --la líder del BNG, Ana Pontón, también aprovechó la sesión de control para acusar a Rueda de "comprar gente" y de "corrupción política"-- no han sido "capaces de dar una sola razón" que justifique que el cambio de gobierno será perjudicial para la ciudad.