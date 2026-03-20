Más de un centenar de gasolineras en Galicia ya tienen el litro de gasóleo por encima de los 2 euros

Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las estimaciones a - David Zorrakino - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 125 gasolineras en Galicia ya tienen el litro de gasóleo habitual de tipo A por encima de los 2 euros, lo que supone una de cada cinco entre las cerca de 600 que hay en la comunidad.

Así figura en los últimos datos publicados en el geoportal con el que cuenta el Ministerio para la Transición Ecológica para poder comparar las cifras de toda España.

El precio más elevado para repostar en la comunidad gallega está en una estación de Bidueda, en el municipio de San Sadurniño (A Coruña), a 2,149 euros por litro.

En cambio, para repostar por un menor coste es necesario desplazarse hasta Nigrán (Pontevedra), en donde hasta tres gasolineras tiene el litro a 1,729 euros.

El precio medio del gasóleo se encuentra en 1,925 euros en Galicia, lo que supone 46 céntimos más que la media de 1,465 euros que había el 28 de febrero de 2026, día en el que el comenzó el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

DATOS POR PROVINCIAS

Por provincias, en Lugo hay 49 gasolineras con el gasóleo a más de 2 euros, de un total de 128. El tope está en 2,059 en el polígono de O Ceao. El menor precio se encuentra en la calle Durán Loriga de la capital, a 1,789.

En A Coruña, 44 de las 283 estaciones existentes superan los 2 euros. Frente al precio récord den San Sadurniño anteriormente citado, están los 1,799 euros de mínimo tanto en dos casos en el coruñés polígono de A Grela como en Ferrol, en el polígono de A Gándara.

La provincia de Ourense tiene 26 de 90 terminales a más de 2 euros. Va desde los 1,77 euros en Nogueira a los 2,125 en Outomuro, en el municipio de Cartelle.

Por su parte, solo hay cinco en Pontevedra por encima de los dos 2 euros (hay 95 estaciones en la provincia). El mayor coste se encuentra en Vigo, en la avenida Ricardo Mella (2,079 euros).