Más de un centenar de personas claman en Santiago contra la condena del fiscal general: "Tribunal Supremo dimisión"

Una pancarta en la concentración en apoyo al fiscal general: 'Stop golpe de Estado'. - EUROPA PRESS GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se han concentrado este domingo en Santiago en apoyo al fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras conocerse la condena del Tribunal Supremo que ordena su inhabilitación por dos años. Ciudadanos, a través de distintas consignas, han clamado por la renovación del poder judicial y la "dimisión" del órgano encargado de dictar sentencia.

'Na xustiza non ao golpe de estado', 'Tribunal Supremo dimisión', 'Se é fascista, non é xustiza', 'Renovación do poder xudicial' y 'Álvaro, amigo, Santiago está contigo' son alguna de las frases que se han entonado frente a la Praza do Obradoiro como muestra de apoyo a García Ortiz.

Esta concentración ciudadana se ha replicado en otras ciudades, como en A Coruña, donde se han aglutinado centenares de personas frente al Obelisco. En el caso de Santiago, se trata de una convocatoria difundida por redes sociales sin ninguna entidad o plataforma detrás, como trasladan varios participantes consultados.

Asistentes, en declaraciones a Europa Press, han criticado la condena impuesta a García Ortiz por revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El antiguo rector de la USC, Carlos Pajares, ha cuestionado la labor judicial del Supremo: "Tiene una trayectoria de incompetencia y de ser unos 'hooligans' de la derecha. Prueba de ello es que, una tras otra, sus sentencias son revocadas".

Otra asistente, Eva Vidal, también ha cargado contra el órgano encargado de dictar la condena y ha calificado la misma de "injusta", incidiendo en que todavía no se conoce la sentencia. "Queremos una España democrática y libre", ha añadido.

Por su parte, Javier ha reivindicado una justicia "más transparente y menos retorcida" tras una condena que, a su juicio, estaba "cocinada desde el principio". "Este caso es muy simbólico. Más allá del caso que estamos denunciado, que se empiece a propagar y que sea un 'modus operandi' que nos pueda afectar a todos", ha valorado.

Además, a la movilización de la capital gallega han acudido diferentes representantes políticos, como el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, y el secretario xeral del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza.