Más de un centenar de personas protestan en A Toxa por la asistencia del ex primer ministro israelí Ehud Olmert al Foro

Manifestantes portan pancartas durante las protestas ante la presencia de Ehud Olmert, exprimer ministro de Israel en el Foro La Toja, a 4 de octubre de 2025, en la Illa da Toxa, Pontevedra. - Marta Fernández - Europa Press

A TOXA (O GROVE), 4 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de personas, convocados por la Coordinadora Galega de Solidaridade con Palestina, se han manifestado este sábado desde O Grove hasta la isla de A Toxa contra la presencia en el Foro La Toja Vínculo Atlántico del ex primer ministro israelí Ehud Olmert, que participó en un diálogo con el político activista palestino en Jerusalén Samer Abdelrazzak Sinijlawi.

Tras arrancar la marcha al grito de 'Netanyahu asesino' y 'Que viva a resistencia do pobo palestino', los manifestantes recorrieron la rúa Castelao, en O Grove, para dirigirse hacia la entrada del puente que conecta la localidad con A Toxa.

Allí, ante una gran despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cruzaron el puente, en el que se colocaron vallas entre carril y carril, hasta llegar a la isla, donde continuaron con los cánticos como 'Israel asesina, Europa patrocina' o 'Non é unha guerra é un xenocidio', entre otros, para, acto seguido, seguir la marcha hacia la zona del Gran Hotel.

Los convocantes de la marcha consideran una "terrible provocación" invitar a una persona que "fue parte de este proyecto sionista", ya que, según han aseverado, en su etapa como primer ministro "fue responsable de la operación 'Plomo Fundido', que implicó 22 días consecutivos de bombardeos en Gaza".

Durante la operación 'Plomo Fundido', lanzada entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, alrededor de 1.400 palestinos murieron en la Franja de Gaza a manos del Ejército israelí.