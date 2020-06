Más de mil trabajadores denuncian en Vigo la "precarización" del naval tras la muerte de un operario

Los sindicatos lamentan que la administración "mira para otro lado" y sigue sin convocar la mesa sectorial

VIGO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de trabajadores de astilleros e industrias auxiliares del naval se han manifestado este martes por las calles de Vigo, en varias marchas que han confluido ante la delegación territorial de la Xunta de Galicia, para denunciar la "precarización" del sector y la falta de control sobre las empresas, todo ello horas después del fallecimiento de un operario que estaba trabajando en un barco y que fue aplastado por un portón metálico.

A primera hora de la mañana los operarios han partido desde los diferentes centros de trabajo y han concluido su marcha ante la delegación de la Xunta, donde han guardado un minuto de silencio en memoria de su compañero.

En declaraciones a los medios, el responsable del naval de la CIG en la comarca, César Rodríguez, ha subrayado que "todos los días" hay incidencias en las empresas, "unas más graves y otras menos graves", y que son resultado de la precarización de un sector sobre el que apenas se ejerce el control por parte de las administraciones.

A ese respecto, ha puesto el foco en las pequeñas empresas auxiliares multiservicios que, en su opinión, se han convertido en "tratantes de carne humana", y ha reclamado que se convoque, tal y como demanda el sector desde hace años, la mesa del naval. Asimismo, ha incidido en que "es primordial que la administración y la Inspección" cumplan sus funciones.

LA ADMINISTRACIÓN "MIRA PARA OTRO LADO"

Por su parte, el responsable de Industria de UGT, Rubén Pérez, ha proclamado que "la administración debe dejar de mirar para otro lado" ante un sector atomizado, en el que el tamaño de las empresas dificulta el cumplimiento de las medidas de prevención y salud laboral. "En el subsector de la reparación se agrava más la exposición a los accidentes, al no hacerse en el interior de astilleros con unas mínimas condiciones", ha añadido.

"No puede ser que un trabajador salga de su casa y no sepa si va a volver por unas condiciones muy complicadas", ha recalcado, y ha urgido la convocatoria de las mesas de diálogo, porque "la competitividad no se pueda ganar a base de precarización".

Mientras, el responsable de Industria en CC.OO. Galicia, Víctor Ledo, ha criticado el "incumplimiento" de la Xunta, que hace un año "se comprometió a convocar una mesa" para defender la industrialización y acabar con la precariedad.

En la misma línea, el portavoz de Industria de este sindicato en Vigo, Celso Carnero, ha lamentado que "la política industrial de la Xunta de Galicia es cero", y cada día el trabajo es "más precario, con más presión". "La Xunta no quiere a la industria del naval, prefiere apostar por el Xacobeo", ha ironizado, y ha advertido de que el gobierno gallego que salga de las elecciones del 12 de julio "tendrá que sentarse a hablar" con este sector.