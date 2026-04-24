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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mayor porcentaje de extranjeros residentes en Galicia se da en los grupos de 25 a 34 años y de 35 a 44 años, ambos con un 21,2%; mientras que el menor es en la franja de más edad, en concreto, un 7,1% de 65 o más años.

Los indicadores migratorios que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE) constatan que, a 1 de enero de 2025, la población extranjera en Galicia ascendía a 174.494 personas, lo que representaba el 6,4% de la población.

"Se trata del valor más elevado de la serie", según destaca Estatística, que apunta que, con respecto al año anterior, la subida fue de 0,7 puntos.

Desde el año 2017, la edad promedio de las personas que llegan a Galicia es inferior a la de las que salen. Durante 2024, las que llegaron a la comunidad gallega para fijar su residencia tenían una edad media de 35,5 años, mientras que las personas que marcharon tenían 38,1 años de media.

En los últimos 10 años, la edad media de los que llegaron a Galicia disminuyó 1,5 años. Sin embargo, la edad media de los que marcharon aumentó 1,5 años en este intervalo de tiempo.

Según el género de las personas migrantes, en 2024 llegaron a Galicia 34.560 hombres (el 51,6%) y 32.469 mujeres (el 48,4%), al contrario de lo que pasó en los años 2022 y 2023, en los que la mayoría de personas que llegaron eran mujeres.

Con respecto a las personas que salieron de Galicia, vuelve a ser el porcentaje de hombres (el 51,5%) superior al de mujeres (el 48,5%), 18.905 hombres frente a 17.799 mujeres. Estos porcentajes apenas variaron medio punto en el periodo 2021-2024.

MAPA

La distribución de la población extranjera a nivel municipal no es homogénea: en 2025, los mayores porcentajes (con respecto al total de la población del ayuntamiento) se presentan en la provincia de Ourense: Oímbra (19,3%), A Mezquita (16,8%) y Carballeda de Valdeorras (15%).

Tampoco es uniforme la presencia de población extranjera en los siete grandes ayuntamientos de Galicia. Los de Lugo, A Coruña y Ourense superan el 9% del total de la población, mientras que en Pontevedra supone el 6%.

GALLEGOS EN EL EXTRANJERO

La población gallega residente en el extranjero a 1 de enero de 2026 asciende a 563.303 personas, tras subir un 5,3% las inscripciones en el PERE durante el año 2025. La mayoría vive en países de América (el 78,4%) y de Europa (el 20,8%).

Según el IGE, por grupos de edad, el 32% de la población gallega residente en el extranjero tiene 65 o más años, mientras que el grupo menos numeroso es el de menos de 16 años de edad, con un 8,4%.

Si se tiene en cuenta el lugar de nacimiento, el 76,6% nació en el extranjero, el 22,6% en Galicia y el 0,6% en otra comunidad autónoma de España.

Mientras, el número de nuevas inscripciones realizadas en el PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) de gallegos durante 2025 (recogidas en el registro a fecha 1 de enero de 2026) fue de 27.480, un 5,3% más que en el año anterior. El 86,6% de las nuevas inscripciones son de personas que residen en América y el 11,8% de personas que residen en Europa.

Por edad, el 30% de las nuevas inscripciones fueron de personas que tienen entre 35 y 54 años, el 26,9% tenían entre 16 y 34 años, el 21,8% eran menores de 16 años y el 21,3% restante correspondieron a personas de 55 o más años.

Atendiendo al lugar de nacimiento de esas nuevas inscripciones, la gran mayoría nació en el extranjero (93,2%) frente a las que nacieron en Galicia (6,2%) o en otra comunidad autónoma (0,6%).