Las Medallas de Galicia reconocen a la emigración: cuatro mujeres en el exterior reciben el galardón

Mujeres galardonadas con las Medallas de Galicia. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno que dirige Alfonso Rueda ha decidido "rendir homenaje" a la colectividad gallega en el exterior en la edición de este año de las Medallas de Oro de Galicia a través del reconocimiento a cuatro mujeres del exterior, aunque ligadas a Galicia.

En concreto, recibirán la distinción la empresaria y vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata Claudia Álvarez, la fiscal en Suiza Beatriz Gil; la periodista Carla Angola; y Camila Fernández, odontóloga en Brasil.

Sus nombres los ha revelado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que las ha erigido en ejemplo del "compromiso" con su tierra de origen, al tiempo que hacen "crecer" los respectivos países a los que están vinculados, cualidades que ha extendido al conjunto de la colectividad exterior.

Rueda ha trasladado que, en esta ocasión, el que constituye el galardón más importante que entrega la Xunta aspira a reconocer "no solo a aquellos gallegos que hace décadas tuvieron que salir de Galicia" sino a sus descendientes que "son un ejemplo de integración y compromiso que con su talento y trabajo siguen engrandeciendo" los territorios a los que emigraron sus familiares, "sin olvidar sus raíces".

Como es habitual en los últimos años, las Medallas serán entregadas en un acto este 24 de julio en Santiago de Compostela.

CUATRO MUJERES

Una de las Medallas de Galicia recae en Claudia Álvarez, empresaria argentina de origen gallego, que preside el grupo Álvarez Argüelles Hoteles. Un negocio familiar que, ha destacado Rueda, comenzó en Mar del Plata y ahora cuenta con hoteles en distintos puntos de América. Además, mantiene un fuerte vínculo con Galicia "a través de su cargo como vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata".

Otra de las galardonadas de este año es la fiscal jefa de Menores en el cantón suizo de Argovia, Beatriz Gil, que mantiene una estrecha colaboración con el asociacionismo gallego en Zurich "al participar en actividades sociales y culturales".

La tercera Medalla de Galicia homenajea a Carla Angola, hija de una ourensana exiliada tras la guerra civil española, y hoy, en palabras de Rueda, "una de las periodistas más influyentes de Venezuela". Tras 18 años de carrera profesional en Globovisión --donde se consolidó como presentadora y analista política--, se trasladó hasta Miami y dirige su propia plataforma de comunicación digital que cuenta con millones de seguidores en redes sociales.

Por último, el Consello ha autorizado concederle también la Medalla de Galicia a la odontológa Camila Fernández, una de las profesionales más relevantes en este campo en Brasil. Rueda destacó también su actividad académica y científica y su vínculo con Galicia al ejercer como presidenta de la Asociación de Empresarios Gallegos en Río de Janeiro.