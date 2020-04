Médicos apuntan un "porcentaje altísimo de negativos" en el estudio del Sergas con un 1% de positivos por COVID

Destacan a que o bien "el test no funciona" o el virus ha circulado "poco" por Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los colegios de médicos de Galicia apuntan un "porcentaje altísimo de negativos" en el marco de los test que se han realizado hasta el momento en el estudio epidemiológico que realiza el Sergas para conocer cómo ha circulado el coronavirus COVID-19 por la Comunidad gallega y sitúan por debajo de un uno por ciento los positivos hasta la fecha.

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Manolo Rodríguez Piñeiro, ha comentado que "si el test funciona bien, preocupa mucho" los resultados en lo que va de desarrollo del estudio en Galicia --el jueves comenzaron a llamar a los seleccionados y a hacer las pruebas mayoritariamente desde el viernes--.

"El porcentaje de negativos es altísimo en toda Galicia", ha afirmado para añadir que "por encima de lo esperado". Así, ha comentado que, si bien algunos centros de salud llevan tres días con las pruebas y otros cuatro, con menos del 50% del censo escogido para esta primera fase, el porcentaje de negativos "es muy alto".

Como ejemplo, ha puntualizado que "en un área sanitaria de Galicia el viernes se hicieron 400 test y sólo dos fueron positivos", por lo que ha estimado que en lo que va de estudio, con menos del 50% del censo escogido testado, el porcentaje de positivos en la Comunidad se sitúa "por debajo de un uno por ciento".

En esta línea se ha manifestado el presidente del Colegio de Médicos de Ourense, José Luis Jiménez, quien ha valorado que "la inmensa mayoría" de los pacientes a los que se ha llamado "aceptan participar" en el estudio del Sergas sobre la circulación de la COVID-19.

No obstante, ha comentado a Europa Press que "el porcentaje de positivos es muy bajo", lo que supone que la población de Galicia "está muy poco infectada y no ha pasado por ellas el virus". Por ello, ha insistido en que "con toda seguridad" el porcentaje se situará "por debajo del 10% o del 5%" de inmunes.

Por parte del Colegio de Médicos de A Coruña, su presidente, Luciano Vidán, ha apostado por "esperar" a que se concluya el estudio, ya que se realiza sobre una muestra de unas 100.000 personas, para conocer las conclusiones.

Mientras, el presidente del Colegio de Médicos de Lugo, Manuel Boquete, se ha sumado a la "hipótesis" de que "o el test no funciona" o la población "no está infectada". "No hay otra explicación", ha afirmado a Europa Press tras apuntar que los datos preliminares de las pruebas ya efectuadas señalan un "porcentaje muy pequeño" de positivos por COVID-19.

RIESGO DE CONTAGIO

También José Luis Jiménez ha coincidido en "las limitaciones de los test". "No hay suficiente conocimiento y evidencia para dar valor a los test rápidos", ha sostenido, por lo que ha apostado por "poner en cuarentena el valor" de estos para "la toma de decisiones individuales y de grupos conectados, como trabajadores de una empresa". "Todavía queda mucho que aprender", ha apostillado.

Por ello, el doctor Rodríguez Piñeiro considera que, si se confirman estos datos, "la desescalada va a ser un auténtico problema". "Tenemos al 90% de la población virgen; no ha estado en contacto con el virus si el test funciona correctamente", ha sostenido, para avisar de que "el riesgo de contagio puede ser brutal".

En este sentido, ha vuelto a reclamar pruebas "de manera seriada" a "todo el personal sanitario" "para tener en perfecto estado de revista" a estos trabajadores. "Serán los que seguirán luchando, no días, sino los próximos meses", ha sentenciado, para reivindicar que "estén bien equipados y sabiendo quién está bien y mal".