Médicos se concentran ante los hospitales gallegos para rechazar el estatuto marco y pedir uno propio para su profesión

Cientos de médicos se han concentrado este lunes, a las 11.00 horas, a las puertas de los hospitales gallegos y de algunos centros de salud no solo para mostrar su rechazo al anteproyecto de estatuto marco de profesionales que propone el Ministerio de Sanidad, sino también para reclamar uno propio separado.

Los principales sindicatos de médicos en Galicia destacan la concurrencia de estas concentraciones, que incluso en el Pontevedra ha contado con la participación del gerente del área sanitaria, José Flores. La convocatoria gallega ha secundado otras similares en el resto del territorio estatal.

Aunque las protestas "no fueron multitudinarias", en palabras del secretario general del Sindicato Médico de Galicia (Simega-CESM), Enrique Marra-López, "esto es una carrera de fondo de la que hoy se ha dado la salida", porque no cree que el texto acabe aprobado en esta legislatura.

Lo que reclaman los facultativos es que el Gobierno central "no siga este guion" del borrador ya presentado y apruebe "un estatuto marco para el médico", algo que ya existía "antes de 2003".

"Estamos sufriendo cada vez más las consecuencias, estamos perdiendo capacidad de liderazgo y de decisión, se nos están coartando nuestras capacidades", asegura Marra-López a Europa Press. En este contexto, Simega coincide con otros colectivos, incluidos los colegios oficiales de médicos, en que deberían tener una clasificación profesional superior en la escala de empleo público --un 'A1+', tal y como proponen-- al resto de sanitarios graduados universitarios.

El principal argumento es que, por ejemplo, un grado universitario en Enfermería son cuatro años, mientras que el de Medicina son seis, más un mínimo de cuatro de MIR. "No tenemos la misma responsabilidad. Yo no digo que a la Enfermería no la pongan en el grupo A1, pero es que no todos somos iguales. No es menospreciar a nadie. No somos lo mismo, esto hay que reconocerlo y la mejor manera es a través de un estatuto médico", explica el responsable de Simega.

"REGULAR" LAS HORAS ANUALES

Por parte del sindicato médico O'Mega, su presidente, Manuel Rodríguez, insiste en que tienen "una situación laboral totalmente diferente al resto de sanitarios".

Además, más allá de la "recalificación" dentro del grupo A1+, pide "regular" aspectos de condiciones laborales, como establecer "un máximo de horas al año y al mes". Además, Rodríguez exige que las horas a mayores, que generalmente se realizan "de manera obligatoria", puedan contabilizarse para la jubilación.

Tampoco concuerdan, ni CESM ni O'Mega, en exigir la exclusividad ni a los jefes de servicio ni a los médicos que terminan su formación especializada, porque lo consideran "una manera de esclavizar" que no ayudará a solucionar que quieran trabajar en el sistema sanitario público.

Sobre la postura de la Consellería de Sanidade, O'Mega reconoce que por ahora es un asunto del Ministerio, porque el estatuto es "una base" que luego las autonomías podrán ampliar.

De todos modos, Manuel Rodríguez cree que la Consellería de Sanidade "echa balones fuera" porque asuntos que los sindicatos reclaman, como la regulación de la jornada, "le puede ir en su contra".