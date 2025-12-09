Los médicos destacan un seguimiento "masivo" de las huelgas en Galicia, que la Xunta reduce al 18%

1034472.1.260.149.20251209140811 Protesta de médcos ante el CHUS, en Santiago - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los médicos aseguran que las huelgas convocadas en Galicia este martes, con reivindicaciones a nivel estatal y autonómico, han contado con un seguimiento "masivo", si bien se han cumplido de forma "escrupulosa" los servicios mínimos, que consideran excesivos. En cambio, la Xunta rebaja al 18% el nivel de impacto en la sanidad gallega.

En declaraciones a Europa Press en la protesta celebrada en Santiago, María Pazo, representante de atención hospitalaria del sindicato O'Mega, ha señalado que el seguimiento tanto en centros de salud como hospitales "está siendo masivo". "Los servicios mínimos se están respetando de manera escrupulosa, pero las personas que tienen capacidad de hacer huelga la están haciendo", resume.

Esta es la primera de las cuatro jornadas de movilizaciones que habrá esta semana. Por un lado, continúa la huelga en atención primaria contra la Xunta iniciada en noviembre, con reivindicaciones como la desaparición de la categoría de Facultativo Especialista de Atención (FEAP) y una jornada laboral de 35 horas, con la demanda de "más tiempo" para ver a pacientes y descanso. Por otra parte, comienza la convocatoria a nivel estatal en la que los médicos reclaman al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio.

Al respecto, la representante de O'Mega, principal sindicato médico en Galicia, señala que también se pide a la Consellería de Sanidade que "cuando vaya al Consejo Interterritorial a reunirse con el resto de consejeros y con el Ministerio" apoye sus demandas "exigiendo" que haya un Estatuto Marco.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado huelga a nivel estatal por el Estatuto Marco. En Galicia, convoca también O'Mega, al tiempo que el sindicato médico Simega ha manifestado su apoyo al paro. En cambio, CIG, CSIF, CC.OO. y UGT se desmarcan de estas protestas del colectivo médico y convocan al conjunto de trabajadores de la sanidad pública a una huelga indefinida cada martes a partir del próximo 27 de enero en protesta por el Estatuto Marco.

DISCREPANCIA DE CIFRAS

Mientras, la Consellería de Sanidade ha cifrado que "el seguimiento de la huelga sanitaria convocada contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central, en su turno de mañana, fue del 18,24% en los centros sanitarios de la comunidad gallega".

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, consiguió el 23,28%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 19,52%. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 22,96%.

En atención primaria, la Xunta rebaja al 6,4% la participación en la huelga celebrada este 9 de diciembre.

Por hospitales, el paro fue secundado por: el 24,62% en el caso del Chuac; el 16,84% en el CHUS; el 22,25% en el CHUF; el 25,53% en el HULA; el 21,59% en el CHUOU; el 24,83% en el CHOP; y el 27,92% en el Chuvi.

El Sergas indica que cuenta con una cobertura del 100% de los servicios mínimos, con lo que se garantiza la actividad asistencial urgente y de emergencias.

En cambio, los datos de O'Mega de seguimiento son los siguientes: del 84,1% en el Chuac; del 83% en el CHUS; del 80% en el HULA; del 83,8% en el CHUOU; del 82% en el CHOP; del 83,8% en el Chuvi. Asimismo, cifra por encima del 70% el seguimiento en atención primaria en todas las áreas.

PROTESTA ANTE EL CHUS

Más de un centenar de médicos se han concentrado a partir de las 11,00 horas ante la entrada principal del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Portaban pancartas en las que se podía leer 'Pola nosa sanidade, coida a quen te coida' y 'Por un estatuto médico propio. Pola nosa sanidade'.

Durante el acto, la representante de O'Mega ha leído un manifiesto en el que han dicho "basta" a lo que califican de "situación insostenible". Relatan que se ven obligados a hacer medias de 48 horas semanales, "acumulando en muchos casos semanas de hasta 90 horas de trabajo".

Advierten de que un médico cansado va en detrimendo de "la seguridad" del paciente. Reivindican al Gobierno central un Estatuto Marco propio para los facultativos y se pide a la Consellería entablar negociaciones para resolver las situaciones de precariedad y de carga laboral.

Tras la lectura del manifiesto, los médicos han realizado un pequeño recorrido a pie por delante de la entrada principal del hospital. Han coreado consignas como 'Nuestra esclavitud perjudica tu salud' o 'Paciente escucha, esta es tu lucha'.

O'Mega informa de que las protestas continuarán esta semana: miércoles 10, ante el HULA (Lugo); jueves 11, ante el Álvaro Cunqueiro (Vigo); así como viernes 12, ante Chuou (Ourense). También habrá concentraciones convocadas a mediodía ante todos los centros de salud. Además, el jueves, 11 de diciembre, habrá manifestación en Vigo a partir de las 19,00 horas.

CAOS DE TRÁFICO EN EL CLÍNICO

Más allá de esta protesta, los habituales problemas para aparcar en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) se han incrementado este martes en una jornada de temporal de viento y lluvia.

Coches parados durante varios minutos, vehículos aparcados encima de aceras y embotellamiento de entrada al aparcamiento de pago eran alguna de las imágenes que se podían ver ante el Clínico. De hecho, poco antes de las 11,00 horas, una ambulancia con las sirenas puestas ni podía acceder al recinto al no haber un carril habilitado para vehículos de urgencias, a pesar de ir acompañado de dos coches policiales.