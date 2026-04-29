Médicos marchan por Santiago "en defensa absoluta de la sanidad pública": "Seguiremos hasta el final"

1082926.1.260.149.20260429210903 Médicos se manifiestan en Santiago contra el estatuto marco. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de distintos puntos de Galicia han protagonizado este miércoles una manifestación por Santiago de Compostela para reclamar un estatuto propio y un convenio específico en la sanidad gallega, en lo que han calificado de "una defensa total y absoluta de la sanidad pública" que no cesarán hasta que consigan sus reclamaciones: "Seguiremos hasta el final".

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios, Mercedes Tallón, vicepresidenta de O'Mega y miembro del comité de huelga, tanto autonómico como nacional, que ha añadido que sus reivindicaciones "son necesarias" tanto para ellos como para sus pacientes.

La protesta estaba convocada por O'Mega, la Agrupación de Profesionales por un Estatuto Médico Propio, Médicos Unidos por sus Derechos y la Asociación MIR España. Ha partido cerca de las 19.00 horas de la Alameda de Santiago y ha recorrido varias calles de la ciudad, parando ante el Parlamento de Galicia, hasta la Praza de Platerías.

En un ambiente festivo y portando globos naranjas, verdes y azules, los manifestantes han gritado consignas como 'Paciente, escucha, esta es tu lucha' o 'Vaya maltrato, el estatuto marco', y han pedido la dimisión de la ministra Mónica García

Antes de comenzar, Mercedes Tallón ha recordado que la movilización del colectivo tiene una doble vertiente, por un lado la reclamación al Ministerio de Sanidad de "un estatuto propio para médicos y facultativos" y, por otro, la exigencia al Sergas de "mejoras a nivel laboral".

UNA REUNIÓIN "PRODUCTIVA"

De hecho, en la mañana de este mismo miércoles tenía lugar una reunión entre el Sergas y representantes del comité de huelga que ha sido, en palabras de Mercedes Tallón, "buena" y "productiva" y en la que se "intentó llegar a acuerdos".

"Todavía estamos ahí. Nos hemos acercado en algunos temas, en otros todavía seguimos muy separados y hay un compromiso, tanto por parte de ellos como por parte nuestra, de seguir ahí e intentar resolver algo", ha explicado la representante de O'Mega.

Entre las exigencias de base de esta negociación está "la posibilidad de tener un ámbito de negociación propia también aquí a nivel autonómico", el "establecer una jornada máxima tanto anual como semanal" y "el terminar con esas guardias interminables de 24 horas que suponen un coste tremendo a nivel personal y de mala praxis para la atención a la población", ha explicado Tallón.

"Tenemos muy claro que esto no lo vamos a parar, que tenemos unos objetivos clarísimos, que creemos que son necesarios tanto para nosotros como para nuestros pacientes", ha ratificado Mercedes Tallón, que ha garantizado que seguirán "negociando" y "peleando" por conseguir sus exigencias