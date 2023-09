Medio centenar de personalidades de Galicia asinan un manifesto a favor do uso do galego no Congreso

O portavoz de ERC no Congreso, Gabriel Rufián, intervén durante unha sesión plenaria na apróbase o uso das linguas cooficiais no Congreso dos Deputados, a 19 de setembro de 2023, en Madrid (España). A aprobación 'exprés' do uso de

O portavoz de ERC no Congreso, Gabriel Rufián, intervén durante unha sesión plenaria na apróbase o uso das linguas cooficiais no Congreso dos Deputados, a 19 de setembro de 2023, en Madrid (España). A aprobación 'exprés' do uso de - Marcos Villaoslada - Europa Press

Convidan os representantes galegos na Cámara baixa a que empreguen esta lingua nas súas intervencións



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personalidades galegas, entre elas o presidente da Real Academia Galega (RAG) e o escritor Manuel Rivas, firman o manifesto 'Queremos galego tamén non Congreso' que defende o uso do idioma de Galicia na Cámara baixa.

Nun comunicado, a plataforma Queremos Galego lembra que o pasado martes, día 19 de setembro, presentouse no Congreso unha proposta de modificación do seu regulamento para que os parlamentarios e parlamentarias poidan empregar nas súas intervencións o catalán, o eúscaro e o galego.

As persoas asinantes son figuras destacadas de diferentes ámbitos da sociedade, desde a industria, a literatura, a música, o audiovisual e os medios de comunicación até a ciencia, a universidade, a xudicatura, o deporte e o sindicalismo.

No manifesto, ademais de facer público o seu apoio ao uso do galego no Congreso, convidan os representantes galegos na Cámara baixa a que empreguen esta lingua nas súas intervencións.

Por ultimo, sostén que a posición do PP a esta medida "non por esperada é menos dolorosa". "Máis aínda cando pensamos que é o PP quen mantén o goberno galego que ten entre as súas obrigacións, segundo despréndese do propio Estatuto de Autonomía, a de potenciar a súa presenza e uso en todos os ámbitos", indica o texto que empraza ao PP a sumarse ao resto de forzas e apoiar esta modificación no Congreso.

O texto está asinado polo presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor Freixanes; o presidente da Asociación Galega de Editoras, Henrique Alvarellos; os escritores Manuel Rivas, Ledicia Costas, María Reimondez e Suso de Toro, entre outros; as integrantes das Tanxugueira;, o director teatral Quico Cadaval; o actor Xosé A. Touriñán, a actriz Paula Carballeira e o músico Xabier Díaz.

Así como a presidenta da Federación Galega de Taekwondo, Mercé Barrientos; a ximnasta olímpica Marta Bobo Arce; o exciclista Gustavo Veloso; o secretario xeral da CIG, Paulo Carril; a maxistrada do xulgado do social número 3 de Lugo, Dalila Dopazo; e os xornalistas Ana Romaní, Fernanda Tabarés, David Lombao e María Obelleiro, entre outros.