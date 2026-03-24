Medio Rural suspende temporalmente las quemas agrícolas y forestales de particulares desde este miércoles

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural adoptó, como medida preventiva, la suspensión temporal, desde este miércoles y hasta nuevo aviso, de las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares.

De esta forma, según informó la Xunta en un comunicado, quedan excluidas de esta medida las quemas prescritas controladas que ejecuta el Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF), que están planificadas y disponen de los medios de extinción precisos.

Esta medida se adoptó tras evaluar la evolución de la situación meteorológica y una vez analizados los diferentes indicadores técnicos que inciden en el riesgo de fuego.

La Xunta pide colaboración a la ciudadanía para que extreme las precauciones y denuncie cualquier actividad delictiva incendiaria de la que tenga conocimiento.

Además, la Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.