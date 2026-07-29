Menor destaca el "compromiso" con el municipalismo con más de 100 millones invertidos en tres años de mandato

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, hace balance tras tres años de mandato - ALBERTE PAZ GARZA

OURENSE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha hecho balance de los avances durante sus tres años de mandato, destando el "compromiso" provincial con el municipalismo como eje principal de gobierno y apuntando a una cifra "inédita" de más de 103,2 millones de euros de financiación directa a administraciones locales.

Así lo ha trasladado durante un acto celebrado este miércoles en el Pazo de Vilamarín (Ourense), acompañado del resto de miembros del grupo de gobierno. Allí, ha aprovechado para reiterar su "firme convicción" de que 2027 será "el año de la Ribeira Sacra" --en donde se celebró el pasado año este mismo acto--, tras haber sido devuelta la candidatura para una mejor documentación.

En esta línea, Menor ha reivindicado la Diputación de Ourense como "la administración provincial gallega con más acuerdos con la Xunta", incidiendo en la importancia de la colaboración institucional, tras comprometer más de 13,2 millones de euros en proyectos conjuntos en el rural, los servicios sociales o el turismo.

"Seguiremos cumpliendo, seguiremos haciendo provincia, recibiendo, escuchando, visitando a todos los agentes económicos, sociales, culturales, deportivos, en la procura de ofrecer más y mejores servicios a la provincia y a sus ciudadanos", ha trasladado Menor durante su intervención.

MUNICIPALISMO Y FONDOS

En relación a la cooperación con municipios de la provincia, el presidente provincial ha celebrado la Diputación "más municipalista de la historia", destacando además el Plan CooperOU, con cerca de 19 millones de euros de inversión, a la espera de incrementar la cuantía hasta alcanzar los 20 millones de euros.

Asimismo, ha reiterado el rechazo provincial contra las reglas fiscales que implicaron la retención de 3,5 millones de euros "a pesar de ser una administración saneada con deuda cero".

En este sentido, Menor ha incidido en los casi medio centenar de proyectos que han contado con la participación de la institución a partir de financiación europea, por más de 67,1 millones de euros. Así, ha destacado los Planes de Actuación Integrados de Valdeorras y Ourense Sur (unos 14,5 millones de euros totales" y el PERTE del agua (más de 16,3 millones de euros), como proyectos principales.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y SUBVENCIONES

Así, ha situado a la Diputación de Ourense como la entidad provincial que más acuerdos mantiene con el Ejecutivo gallego, con más de 13,2 millones de euros comprometidos en proyectos en el rural, los servicios sociales o el turismo.

En esta línea, Menor ha destacado actuaciones como el plan de regadío de A Limia (4 millones de euros), la lucha contra los incendios (4 millones de euros) o el Parque Acuático de Monterrei, anunciando próximamente su inauguración.

Asimismo, el líder popular en Ourense ha puesto el foco en la consolidación de un "nuevo modelo de cooperación y apoyo al territorio", destacando iniciativas como el Plan Provincial de Vivenda, que aumentará de 1,2 a 1,5 millones de euros para incorporar un servicio de asistencia a ayuntamientos para identificar y regularizar edificaciones abandonadas o en ruinas.

EMERGENCIAS E INFRAESTRUCTURAS

A renglón seguido, el presidente provincial ha celebrado la "respuesta inmediata y coordinada" de la administración ante las emergencias climáticas que han afectado a la provincia, desde la ola de incendios del pasado mes de agosto de 2025, hasta las inundaciones y las recientes riadas.

Así, Menor ha destacado un "hito histórico" en materia de infraestructuras, con casi 25,5 millones de euros destinados a los 1.850 kilómetros de la red de carreteras provinciales, apuntando además al servicio de recogida de basuras en 60 municipios de la provincia, siendo la de Ourense la "única diputación en Galicia" que presta ambos servicios de forma directa.

APOYO SOCIAL Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

En materia de promoción social y económica, Luis Menor ha incidido en los más de 13 millones de euros invertidos en "un modelo integral de bienestar social", celebrando una "evolución sin precedentes" en políticas sociales.

Entre los programas principales, ha destacado el programa BenOurense, el Servicio de Axuda no Fogar, la Tarjeta ChegOU de apoyo a la natalidad o el programa '8M, mes a mes'.

En este sentido, ha insistido en el compromiso provincial con las empresas, para su "internacionalización, digitalización, y sostenibilidad", así como la colaboración institucional para la creación de más suelo empresarial.

Así, ha destacado iniciativas como el programa EmprendOU en feminino o el programa ExportOU y ha puesto sobre la mesa el proyecto de la futura Estación de mercancías en el Polígono de San Cibrao das Viñas, como parte de la intención provincial de "seguir desarrollando los más de 2,7 millones de metros cuadrados de suelo empresarial".

TERMALISMO, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Luis Menor ha resaltado, además, la importancia del termalismo en la provincia, como una de las "señas de identidad" de la gestión, así como el "verdadero eje" de bienestar, envejecimiento activo, salud preventiva y dinamización económica".

En consonancia con ello, ha avanzado que la Diputación "seguirá luchando para que el termalismo terapéutico sea considerdo como un recurso sanitario estratégico".

Asimismo, Menor ha enfatizado que también el turismo es una "área esencial de acción", bajo el objetivo de generar las "mejores condiciones" para consolidar Ourense como "un destino sostenible y de calidad", poniendo el foco en los Ecoalojamientos, el agroturismo o los caminos xacobeos.

A renglón seguido, el líder popular ha destacado la cultura como un ámbito que "ocupa un lugar prioritario. "Ourense demanda cultura y nosotros respondemos", ha trasladado Luis Menor, apuntando a iniciativas como el Ourense Film Festival que acogió más de 15.000 espectadores en su 30ª edición.

El líder popular ourensano también ha destacado inversiones e iniciativas en el ámbito deportivo, con el objetivo de "garantizar el acceso al deporte en todo el territorio, con especial atención al rural", reiterando además las actuaciones de mejora y modernización de infraestructuras deportivas en la provincia.